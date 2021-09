El mapa de risc de la Unió Europea. Foto: ECDC

Catalunya ha deixat enrere la zona vermella en el mapa dede Covid del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Aquest organisme de la UE va situar el país en zona vermella de risc l'1 de juliol, en superar els 150 casos per cada 100.000 habitants.El 15 de juliol va augmentar el nivell de risc fins a extrem, en superar els 500 contagis per cada 100.000 habitants. Aquesta categoria implicava la "forta recomanació" de la UE de no viatjar a Catalunya, una indicació que va colpejar el sector turístic en ple inici de la temporada d'estiu.Al conjunt de l'Estat nomésestà marcada enen el mapa, mentre que continuen en vermell el País Valencià, Aragó, Castella-la Manxa, Múrcia Andalusia, el País Basc i Cantàbria.

