Junts s'avança i impulsa una llei de l'audiovisual catalana per blindar el català

Junts s'avança al Pla de Govern presentat dimarts i ha anunciat que el grup parlamentari ha registrat una proposició de llei perquè la cambra catalana aprovi de manera "urgent" una nova normativa de l'audiovisual a Catalunya. L'executiu que lidera Pere Aragonès va anunciar fa dos dies que treballarien amb els partits per revertir un avantprojecte de llei que "maltracta" la llengua catalana.



El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha afirmat que "Junts pren la iniciativa li ha restat importància i ha dit que el treball ja estava avançat durant l'anterior legislatura i que l'important no és qui ho presenti sinó que la nova normativa "tiri endavant".



Batet ha recordat que hi ha estats europeus que ja posen mínims en defensa de les llengües pròpies. "Creiem que ho podem fer des del Parlament i demanarem el màxim possible", ha concretat. "Som ambiciosos en la defensa del català, no hi posarem límits", ha afirmat.



Què proposa Junts?

La proposició de llei que plantegen contempla mesures per promoure la producció audiovisual catalana tot garantint-ne una major oferta a les plataformes audiovisuals, com Netflix, HBO o Amazon Prime, on ara és "gairebé inexistent". A més, la proposta de JxCat atribueix noves competències al CAC per protegir ciutadans, menors i minories de continguts "perjudicials" que fomentin l'odi i la desinformació i també protegir la infància i l'adolescència impedint que les plataformes, les ràdios i les televisions emetin pornografia i violència gratuïta i de gènere.



Ha subratllat que els joves han de disposar de contingut en català a les plataformes de vídeo sota demanda. "No deixarem la defensa del català en mans del govern espanyol. No ens fiem del PSOE, sabem que sempre ens perjudiquen", ha advertit.



Tot i impulsar una llei pròpia al Parlament, Batet ha assegurat que la negociació amb el govern espanyol per la modificació de l'esborrany de la llei estatal de l'audiovisual està "oberta". "Per intentar que l'executiu canviï el redactat de la llei. Això no és incompatible amb legislar al Parlament en un sector clau com l'audiovisual", ha sostingut.

Un hub audiovisual, l'objectiu del Pla de Govern

Des de la conselleria de Cultura, per a la qual es preveu que es destini unes fixa com a repte impulsar un hub audiovisual que sigui referent al sud d'Europa i que doni un impuls a la producció catalana. En aquests moments, el Govern està en litigi contra la llei de l'audiovisual que promou el govern espanyol perquè considera que no blinda el català. A banda de la negociació amb la Moncloa, l'executiu també preveu actualitzar la llei audiovisual catalana, que data del 2005. Plaja ha reconegut que és una normativa "obsoleta" i que s'ha de modificar "tan aviat com sigui possible".

