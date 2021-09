Alemanya, entre el llegat de Merkel i un futur ple d'interrogants

1. La dona que va canviar la política

2. Líder d'Europa

3. "Obriu les fronteres"

4. Una científica contra la pandèmia

5. Res amb l'extrema dreta

tanquen un llarg cicle històric que va començar amb l'arribada d'a la cancelleria l'any 2005. Un llarg lideratge que deixa molts interrogants oberts perquè la política democristiana ha omplert l'escenari al llarg d'aquests anys decisius per a lai en els quals ha hagut de fer front als efectes de dues grans crisis econòmiques i a la pandèmia.. Més brillants i carismàtics. Però la líder alemanya ha sabut compensar la manca de grapa amb una solidesa en la gestió i un sentit comú que l'han fet connectar amb la majoria de la societat alemanya. El sentiment de buit que deixa la seva retirada només és equiparable a la sortida del poder deel 1963, després de catorze anys a la cancelleria. Veiem cinc claus sobre la figura i el llegat de Merkel.La periodista Ana Carbajosa ha escrit un llibre interessant sobre la cancellera, Angela Merkel. Crónica de una era (Península), on dona pistes de la seva trajectòria i, sobretot, de la seva mentalitat., la seva joventut van ser els estudis de Física. La seva casa, la d'unque la va impregnar d'un pòsit rigorista. Acostumada a viure en un règim comunista que ho controlava tot, Merkel, va entrar a la CDU dei va ascendir. La derrota de Kohl el 1998 i, després, l'escàndol sobre el finançament il·legal de la CDU van mostrar la Merkel més agosarada. En una carta pública, "la noia de Kohl", fins aleshores una segona a qui ningú es prenia seriosament,i informés sobre els donants anònims del partit. Era la ruptura entre tots dos i l'anunci de la seva ambició. Els afers econòmics que envoltaven la CDU es van endur Kohl i, de pas, van apartar del lideratge a qui era el successor designat,, l'eminència gris que seria ministre de Finances molts anys, però sempre darrere de Merkel.La principal qualitat de Merkel ha estat la. Ha partit de posicions molt fermes, però ha demostrat una capacitat dúctil que ha desconcertat sempre els seus interlocutors. Això, ili ha permès preservar la cohesió d'unaon ha hagut de gestionar l'aliança estratègica amb París -i alhora el pols amb l'Elisi pel lideratge europeu-, l'oposició filoeuròfoba del, amb Polònia i Hongria al davant, amb les protestes del sud d'Europa als dictats alemanys d'austeritat.DurantMerkel (que aleshores governava amb els liberals)-que va ser molt cruel amb Grècia-, tot i que frenant la duresa extrema del seu ministre Schäuble. Després, durant la crisi provocada per la Covid (ja en aliança consolidada amb els socialdemòcrates), va defensar uni va assolir. En el pla internacional, a més, va haver d'exercir de líder continental enfront un Regne Unit que se'n va anar de la UE i uns Estats Units amb Trump.Sens dubte, hi ha un abans i un després en l'etapa de govern de la cancellera, i és davant. La guerra de Síria i l'agreujament dels conflictes a l'Iraq i l'Afganistan van provocar un allau migratori cap a la UE. Si fins aquell moment la seva actitud havia estat restrictiva, va decidir donar un altre gir espectacular: Alemanya va obrir fronteres i va acollir aquell any més d'un milió de refugiats.Això va canviar la seva imatge i segurament determinarà el seu llegat. Però va despertar l'oposició oberta d'un ampli sector del seu partit i va nodrir les urnes de vots ultres.Lava mostrar la millor Merkel. La cancellera, còmoda en l'ús de les dades i en temes científics, va fer unaper fer entendre als alemanys la gravetat de la crisi sanitària i les mesures de restricció. Quan el 12 de març del 2020 es va dirigir als seus conciutadans per explicar-los l'abast del virus, els va dir la veritat:i va afegir que era. Va connectar amb la gent. Després, l'aposta pels Next Generation va mostrar també la Merkel més decidida. L'austeritat del 2008 quedava enrere.Si hi ha un país on es fa difícil per a la dreta tradicional arribar aés Alemanya. Però el cert és que en el si de la CDU -i ja no diguem a la CSU de Baviera- sempre hi ha hagut corrents nacionalistes i molts propugnen "prendre-li el discurs" als ultres de l'AfD, sobretot en temes d'immigració. En el llegat de Merkel quedaràFins al punt de desautoritzar un pacte de circumstàncies amb la formació extremista que van intentar dels democristians de Turíngia. Aquesta és una lliçó que Merkel deixa per al seu partit i per als partits de centre dreta i dreta d'Europa. Veurem si els seus successors la fan seva.

