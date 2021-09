Així arriben els partits alemanys a les eleccions més incertes

Els principals candidats alemanys en un dels tres debats celebrats: Scholz (SPD), Baerbock (Verds) i Laschet (CDU). Foto: europa press

CDU-CSU: adeu a la cancelleria?

SPD: desafiant la història

Els Verds, oportunitat perduda

L'extrema dreta, un perill present

Els liberals, el partit dels rics

Die Linke, l'esquerra amb qui ningú vol pactar

Els alemanys voten aquest diumenge enrecent. El factor que atorga més transcendència a aquesta elecció, amb tot, depassa en molt els seus resultats, que en tot cas seran ajustats. Perquèafegeix càrrega política al veredicte de les urnes. Som en vigílies de la fi de tot una era en la història d'Alemanya, amb implicacions directes sobre la construcció europea.Sense Merkel al capdavant de la, després de setze anys dirigint el govern del país, l'escenari és emocionant. amb el prestigiós institut demoscòpic Forsa al capdavant - dibuixen un panorama en el qualper primer cop en dinou anys. Un fet que, si es confirma, facilitaria l'accés dels socialdemòcrates a la cancelleria i, probablement, el pas de la CDU a l'oposició.Cal recordar que a Alemanya governa unaentre els dos principals partits, la CDU (amb la CSU bavaresa) i l'SPD, una fórmula que va ser força inhabitual en el país fins que Merkel la va convertir en la seva aliança preferida. Hi ha gran coalició des del 2009, en una línia centrista que ha reforçat les oposicions de dreta i esquerra.Conclou una campanya caracteritzada per lai del seu candidat,un factor inesperat que ha aplanat el camí per un increment de suports cap a l'SPD que les urnes confirmaran o no si respon a les preferències dels votants. Una campanya també que ha tingut un altre tret: la pràctica absència de referències a la política internacional per part dels candidats. Aquesta és una mirada sobre, Armin Laschet, que ha anat sumant relliscades. La primera va ser quan, en una compareixença del president alemany,en plena onada d'inundacions, Laschet va aparèixer darrere seu rient sense parar amb persones que l'acompanyaven. Des d'aleshores, la imatge de lleugeresa no l'ha abandonat.President de Renània-Westfalia, Laschet és, dins de la CDU, de la corda de Merkel i comparteix amb ella elLa CDU, amb el 33% dels vots el 2017, afronta ara unes previsions que van del 20% al 22%. Els darrers dies, sembla que ha recuperat posicions., cap de l'ala dura de la CDU i, sobretot, el líder de la CSU de Baviera,més carismàtics, esperen.El 2017, el partit, desgastat després d'anys de govern amb Merkel, va quedar reduït a un 20% dels vots. Tot i així, va reeditar la gran coalició. Ara en podria obtenir un 25%. Si arriba primer, el seu candidat,tindrà la porta oberta a la cancelleria. Això sí, després d'unes llargues negociacions. Scholz és l'actual vicecanceller i ministre de Finances, però ha aconseguit emergir com una combinació curiosa de renovació i alhora continuïtat respecte a Merkel. Tecnòcrata, situat en l'ala dretana del seu partit,Però per assolir una majoria i enviar la CDU a l'oposició, li caldria un tercer soci. Els liberals o l'esquerra excomunista de Die Linke? Ell preferiria els primers. Les circumstàncies decidiran. Però primer ha de guanyar.Hi ha unanimitat entre els analistes en assegurar queEl 2017 es van quedar amb el 8%. Ara podria ser el 16% o el 17%. Però fa uns mesos, la seva candidata,, ocupava la primera posició. Una dura campanya negativa contra ells per part de sectors conservadors,(com el plagi de part de la tesi de la candidata i la manca de gruix d'algunes de les seves intervencions) l'han deixat a prop del nou govern, però lluny de la cancelleria.és la versió alemanya de l'extrema dreta. Van assolir entrar al Bundestag el 2017, amb un 12% dels vots. Ara podrien recular, però tot indica que mantindran un resultat amb dos dígits, i podrien quedar primers en territoris de l'est com Turíngia i Saxònia. De moment, hi ha unenfront l'AfD que no es trencarà. Però són una força consolidada, malgrat els problemes interns que han tingut. Els seus dos màxims dirigents sónAquesta és una dona lesbiana que llueix. Un exemple de com l'extrema dreta s'està reinventant.(tenen un programa neoliberal i aposten per la rigidesa en el dèficit i reduccions d'impostos), però en altres temes, com la immigració o la família, mantenen posicions progressistes. Són considerats el partit que defensa els interessos de les rendes altes. Van treure el 10% dels vots el 2017 i ara podrien créixer lleugerament, ja que han estat fora del govern.(Verds, el roig de l'SPD i el groc dels liberals), però en matèria fiscal l'FDP està molt lluny d'ecologistes i socialdemòcrates. El seu líder,és molt ambiciós.i exerceixen la presidència de Turíngia. Són els hereus de l'antic partit comunista de la RDA, més un sector de decebuts de l'SPD.i cap altra formació vol pactar amb ells. Però els números els poden convertir en un soci necessari per un SPD que els voldria, en tot cas, fora del govern.

