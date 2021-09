El dia que Buenafuente va salvar la vida de Concha Velasco sense saber-ho

Concha Velasco no ha dudado en contarnos toda la verdad acerca de uno de los momentos más difíciles de su vida: su intento de suicidio. #LazosConchaVelasco ➡ https://t.co/2xM4Da9tZR pic.twitter.com/hDZVbmItMm — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) September 22, 2021

tenen una relació molt especial. L'humorista i la seva dona,, afirmen que l'actriu és la seva "mare postissa". "Quan la veig li diu mare, i ella em diu fill", va explicar elal programa Lazos de sangre de La1. La relació arriba al punt que en el seu casament hi van haver flors per a les mares de la parella... i un tercer ram per a ella.El vincle entre Buenafuente i Velasco ve de lluny, però està especialment marcat perl'intent de suïcidi de l'artista. "Havia perdut la casa, me n'havia anat a un hotel amb la meva gosseta", explica. En un d'aquests dies, "surt per la televisióexmarit de l'actriu: "Va dir que mai m'havia estimat, que la nostra relació mai havia estat autèntica".Davant d'aquestes declaracions, Concha Velasco va agafar "tot el que hi havia al minibar" i hi va sumar pastilles. "No és que em volgués suïcidar,", relata. En aquell moment hi havia Andreu Buenafuente fent un dels seus monòlegs. Una de les bromes del presentador va provocar una última reacció a Velasco, que va esclatar de riure i va vomitar tot el que havia ingerit: "Vaig trucar el metge de l'hotel i em va dir que", explica emocionada.

