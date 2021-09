8TV fitxa l'exdona de Mainat per passejar-se emmanillada pel carrer

, l'exdona de Josep Maria Mainat, ha fitxat pel nou programa 8Maníacs, que estrena aquest diumenge la cadena 8TV. L'acusada d'intentar matar el productor televisiu serà un dels reclams del programa, presentat per Miquel Valls, reporter d'El Programa de Ana Rosa.Dobrowolski serà entrevistada en el programa i tindrà una secció de càmera oculta en què se la podrà veure emmanillada pel carrer i comprant al mercat, o disfressada d'agent de policia o ninja, segons La Vanguardia.Un altre rostre popular del programa és, col·laboradora de Sálvame, que fa pocs dies es va declarar independentista en una entrevista al canal de YouTube de Gabriel Rufián.8TV va iniciar una nova trajectòria al setembre, de la mà de l'empresari, però l'estrena va tenir males dades d'audiència . La cadena ofereix programes com ara la tertúlia Catalunya Opina del capellà de Sabadell-, el Pam! de, ex de la Sexta i Telecinco, o Sexual Revolution, presentat per​​

