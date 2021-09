La Fiscalia vol ara que un altre tribunal jutgi l'alcalde de Roquetes per l'1-O

Laha recorregut la sentència absolutòria de l'(Baix Ebre), per l'1 d'octubre. Després de demanar una pròrroga per presentar el recurs, el ministeri fiscal reclama que es declari nul el judici del jutjat penal número 2 de Tortosa i que ael jutgi un altre tribunal.Gas ha denunciat que la petició demostra que laestà "dividida i polititzada" i que una part "creu que és la jefa de l'Estat i vol seguir manant com en una dictadura".Laconsidera que la Fiscalia intenta "condicionar" el judici que aviat ha de celebrar el mateix jutjat penal de Tortosa contra l'alcalde i el tinent d'alcalde de la Ràpita (Montsià) també pels fets de l'1-O.

