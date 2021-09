Colau nega que es tanqui la plaça Sant Jaume per evitar una xiulada

🗣️ "A Gràcia ho vaig passar malament. Em va semblar trist".



☕ Ada Colau assegura que no té por que la xiulin, però reconeix que la xiulada de les festes de Gràcia la va afectar | @bcnencomu @EnComu_Podem



📺 https://t.co/Pbe5vRWkNP

📻 https://t.co/kwIldIDIDO@GemmaNierga pic.twitter.com/TLJyVXmdit — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 23, 2021

L'alcaldessa Ada Colau i el pregoner de la Festa Major de Gràcia, Jordi Cuixart Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona,, ha negat que es tanqui la plaça Sant Jaume per evitar una xiulada. En declaracions a, la batllessa de la ciutat ha explicat que hi assistiran 600 persones que tenen reserva prèvia i que es crearà un perímetre a la zona com en la resta d'activitats. Ha recordat que el pregó es fa sempre al Saló de Cent i que el que hi haurà a Sant Jaume és el Toc d'Inici, que es recupera aquest any després de la pandèmia.En aquest context, ColauPer això, veu "realment trist" que Junts vulgui "fer polèmica de tot i ho faci mentint sobre la festa major". A més, ha dit que des del grup s'està "incitant" perquè es produeixin aquests "boicots". Colau ja va ser xiulada aquest any durant el pregó de les festes majors del barri de Gràcia, acompanyada de Jordi Cuixart.L'alcaldessa ha afegit que manté prohibir l'entrada als vehicles dièsel amb distintiu groc a partir del 2022. D'altra banda,pel plantejament de l'ampliació de l'aeroport del Prat i s'ha mostrat enfadada pel fet que es demanin sacrificis a la ciutadania i després es plantegin projectes com aquest. L'alcaldessa ha fet una crida a totes les administracions a seure i planificar els reptes de futur per donar compliment a la reducció d'emissions i apostar per la "nova economia".Sobre l'aeroport, ha alertat quePel que fa al projecte de Ciutat Aeroportuària, ha dit que el que calen són "projectes de la nova economia" i ha assegurat que els darrers informes sobre canvi climàtic deixen clar que el desenvolupament "especulatiu" no hi té cabuda.ja no dona més de si", ha manifestat.

