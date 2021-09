Unaque el passat dimarts va ser atropellada per una l’avinguda Catalunya de la ciutatl’hospital Arnau de Vilanova.Segre explica que aquest és elamb aquest tipus de vehicle que es registra a la demarcació de Lleida. Els fets van passar dimarts cap a la una de la tarda quan el patinet va envestir la víctima quan estava creuant el carril bici.La dona va rebre unen caure al terra i va ser atesa per diversos vianants i també per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques () que la van traslladar a l’hospital.

