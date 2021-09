El volcà alenteix el seu avanç cap al mar mentre ja ha destruït 320 edificis

Els dos rius de lava que expulsa el volcà, a l'illa canària de La Palma, han alentit la velocitat amb què s'expandeixen en direcció cap al mar i no és segur que hi arribin. Si dilluns els fluïds havien arribat a avançar a un ritme de 700 metres per hora, ara ha baixat fins als quatre metres per hora.Aquesta treva ha permès que els equips d'emergència tinguin més marge de maniobra per als seus operatius d'evacuació dels veïns. Ja han hagut de ser desallotjades de les seves cases més dei 320 edificis han quedat sepultats per la lava. En total, 154 hectàrees han quedat arrasades.Per ajudar els afectats, el govern canari ha anunciat que comprarà 73 habitatges buits a La Palma i emprarà edificis prefabricats. Aquest dijous arriben a l'illa els reis i el president del govern espanyol,, que en una intervenció davant l'Assemblea General de l'ONU a Nova York va prometre que "ningú quedarà desemparat".En paral·lel a l'avanç lent de la lava, unprocedent del volcà arribarà a la Península entre dijous i divendres, si bé no es preveu que pugui ser perillós. A les Canàries aquests gasos sí que podrien produir episodis de pluja àcida.

