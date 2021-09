Laporta respon Koeman: «No calia»

🚨 OJO! Laporta sobre el comunicado de Koeman: “No era necesario” #jijantesFC



Vaya 🎪 tenemos



Via @elchiringuitotv pic.twitter.com/1NoaqepkwD — Gerard Romero (@gerardromero) September 22, 2021

no li ha fet massa gràcia la surrealista roda de premsa de l’entrenador del primer equip,, en què simplement s'ha limitat a llegir un comunicat i marxar de la sala de premsa, sense respondre les preguntes dels periodistes presents al Camp Nou (podeu veure el vídeo a sota). El president del Barça s’ha sentit interpel·lat i no ha trigat en contestar-lo, des de terres andaluses, on era amb unes penyes barcelonistes.Laporta li ha retret a Koeman la seva postura: “Jo crec que no calia, contestant les preguntes tens l’oportunitat d’explicar-te”. El president ha revelat que han intentat, a través del departament de comunicació, que contestés les preguntes però no se n’han sortit.“Sabem que estem en uns moments que no són fàcils. Però l’entrenador sempre depèn dels resultats i del joc. Ronald ho sap i actuarà com a professional”, ha afegit. A preguntes d’una periodista sobre si la sevatenia un límit, ha estat contundent: “Sí, clar”.Cal recordar que a l’aparició de Koeman davant els mitjans, en la línia del "és el que hi ha" dels últims dies -després de les ensopegades al Camp Nou contra el Bayern de Munic i el Granada-, el tècnic culer ha exposat que"Com a plantilla, hem de reconstruir l'equip sense fer grans inversions financeres. Això necessita temps", ha dit. L’entrenador ha demanat "paciència", ja que els jugadors joves "tindran oportunitats com van tenir Xavi i Iniesta".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor