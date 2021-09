Poc ambient en la primera nit de reobertura de l'oci nocturn

"És com tornar a com era abans de la pandèmia"

La tímidas'ha traduït en pocs locals oberts i poca afluència. Només s'ha pogut recuperar l'activitat en espais exteriors, fins a les tres de la matinada i sense ball, seguint les pautes del Procicat. A Barcelona, han obert cinc de la setantena de sales que hi ha a la ciutat, les del Passeig Marítim."La reobertura és tan petita que serà insignificant. No es podrà contrarestar els botellots ni oferir una alternativa perquè la gent surti de festa", ha dit a l'ACN el secretari general del. A més, el secretari general de, ha rebutjat que es tracti d'una "reobertura" i ha parlat "d'allargament d'horari" que "arriba tard"."Ara molts locals no ho podran aprofitar perquè han tancat per temporada i la climatologia no acompanya", ha afegit el representant de Fecasarm. Segons Boadas, la retallada d'horari de les activitats recreatives musicals a l'aire lliure que s'ha implementat durant tot l'estiu ha sigut "contraproduent" i ha afavorit la proliferació deA la capital catalana, les terrasses dels locals que han obert aquest dijous "no superen les 1.000 persones d'aforament", ha detallat Mas, que és propietari de. A banda dels locals barcelonins, el gremi calcula que han tornat a l'activitat un 5% de les discoteques del territori, amb obertures també a. "Les grans discoteques de Catalunya no han obert", ha insistit el secretari general del gremi.Les persones que s'han acostat de matinada al front marítim barceloní per anar a alguna de les discoteques a l'aire lliure han estat principalmenti molts ni tan sols s'havien assabentat del nou horari.És el cas del Romeo, que és dels Països Baixos i és a Barcelona per una visita d'un mes. En declaracions a l'ACN, explica que li agrada que els locals d'oci nocturn puguin obrir ara fins a les tres de la matinada. "És molt millor que ahir, que era fins a les 00.30 h. És com tornar a com era abans (de la pandèmia)", assegura des de les portesL'Alexa, igual que el Romeo, tampoc no sabia que des de mitjanit els locals podien allargar fins a les tres i admet que assabentar-se'n quan ja eren al front marítim ha estat "una grata sorpresa". "No esperava que estigués així (obert) pel coronavirus", comenta. Una de les amigues que l'acompanya i que, com ella, estudia a Barcelona, s'afegeix a l'alegria: és l'aniversari de la seva parella i tenien ganes de celebrar-lo junts de festa. "Estic super contenta que estigui tot obert fins més tard", conclou amb un somriure.L'Eric, de Noruega, també és estudiant. En el seu cas, pensava que l'ampliació d'horaris de l'oci nocturn començava un dia més tard. Tot i quei que demà té classe, per ara amb això en té suficient, diu.

