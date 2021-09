Els Uriach, els últims que s'ho venen

Venda a les caves

va anunciar a començaments de setmana que venia el seu negoci de fabricació i desenvolupament de medicaments ali a un grup d'inversors desvinculats del sector. Així ho va explicar el conseller delegat,L'empresa catalana manté en mans pròpies el negoci dels productes de salut sense recepta.Com ja va informar, l'operació implica el traspàs de les dues plantes d'Urquima a Sant Fost de Campsentelles i Palau-Solità i Plegamans. En aquesta darrera,. La companyia farmacèutica va subratllar que elsde la divisió venuda conservarien el seu lloc en les mateixes condicions. El negoci venut d'Uriach està centrat en la fabricació, recerca, llicència i subministrament de productes farmacèutics i en el negoci de noves mol·lècules, genèrics i fabricació a tercers.Aquesta operació s'afegeix a moltes d'altres dutes a terme per grans nissagues de la. La companyia estava en mans de la. El seu web destaca els orígens, el 1838, quan Joan Uriach Feliu, fill d'un moliner de Sant Andreu, es va instal·lar en una drogueria del passeig del Born, primer com a aprenent i anys després, comprant el negoci. Aquell va ser l'inici del que seriaEl cas d'Uriach s'afegeix a un llarg llistat de companyies catalanes de molta tradició que, sense afrontar problemes greus, han decidit vendre al negoci, desvinculant-s'hi d'una manera més o menys completa. L'any passat, en una entrevista a NacióDigital, l'economista i historiador de la burgesia catalanaes mostrava molt crític amb aquestes empreses: "Es venen accions a societats estrangeres. Com és que no se'n parla més? Catalunya no farà res si no té una economia sòlida al darrera". I afirmava: La venda de la meitat del capital de Freixenet a lava sacsejar el món econòmic català. Abans, però, va desestabilitzar la mateix afamília fundadora, els Bonet, dividits profundament sobre l'operació. Es van desfermar tot tipus d'especulacions sobre els motius d'una decisió tan radical. Es va parlar del rebuig i el temor al procés independentista. També a les pèrdues sofertes el 2015, que segons alguns analistes van ser fruit del, cap de brot d'una de les branques de la companyia, va jugar fort en favor de la venda. Considerava que Freixenet era poc rendible. L'home era de gustos triats i, segons coneixedors del clan, prioritzava viure bé. Encara el recorden arribant a les reunions amb el comitè d'empresa amb un Ferrari., president de la Cambra d'Espanya, es va alinear amb els contraris a la venda, però va quedaren minoria dins de la seva mateixa branca familiar. El març del 2018, Henkell adquiria el 50,7% de Freixinet per 220 milions d'euros.ocuparia poc després la presidència.va esdevenir la darrera integrant del seu clan que dirigia la companyia. Era la quinzena generació d'. També aquí, les pèrdues per culpa del boicot fet des de sectors de l'espanyolisme més extrem van espantar la família.. La divisió dins del clan també va ser evident aviat, malgrat els esforços de Mar Raventós, que volia l'entrada d'un soci extern, però en minoria. La notícia de la venda de la meitat de Freixenet sembla que va ser demolidora i una majoria del consell va imposar la venda, en aquest alHa estat una altra de les grans operacions de venda de patrimoni al millor postor. Creada l'any 1946 per un home de caràcter emprenedor de Prats de Lluçanès,, mort el 1996, el poder ava passar a la vídua, Pilar Massana. Ella va voler deixar clar que Gallo no es vendria mentre ella estigués al timó. Però les ofertes se succeïen. L'any 2011,mor i els i els seus cinc fills es fan cadascun amb el 20%. Se'n van desfer l'any 2019. En aquest cas, el comprador va un fons madrileny,Fernando Ortiz, l'home fort de Proa, és un dels gendres d'Esther Koplowitz.Una altra operació de venda es va produir el març del 2018, quan es va saber que Manuel Lao havia venut Cirsa Gaming Corporation al fons d'inversió nord-americà. L'import girava, segons les fonts, entre els 2.200 i els 2.500 milions d'euros. Una operació coordinada pel banc d'inversions Lazard.Lao havia estatEn mans dels Lao hi ha Nortia Capital Investment Holding, que integra totes les àrees de negoci de les empreses de la família. També conserva els immobles de Cirsa a Terrassa. Però el resultat de la venda és que amb l'entrada de Blackstone, ela l'estat espanyol cada cop es troba mésL'any 2017, una altra notícia va sacsejar el món econòmic català. va decidir vendre el 100% de les accions de Pronovias a un fons d'inversió suís,per uns 550 milions d'euros. És la fi de tot una època en el sector de la moda. És cert que l'empresari va mantenir una petita vinculació amb la companyia: va recomprar un 10% a BC Partners i va fer-se amb un lloc al consell d'administració.La venda suposa l'inici d'una nova etapa en la vida de l'empresari.-que aviat començarà una relació amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls-, Palatchi, molt bel·ligerant contra el procés i que no oculta la seva, se'n va a viure a Madrid i comença a aparèixer molt més a la premsa rosa. Adquireix un àtic de 800 metres quadrats amb piscina al luxós edifici Lagasca 99, al barri de Salamanca, i es dedica a gaudir de la nàutica. Abans de vendre a BCN Partners, havia retirat del grup uns 138 milions d'euros, que passen al seu patrimoni. Va iniciar també una relació ambneta del ministre de Franco dels anys quaranta que volia entrar en guerra amb els alemanys.Un analista de la vida econòmica de Catalunya explica aque no es poden posar al mateix lloc totes les operacions de venda i que el que caldria saber és "si després d'aquestes vendes, el capital torna a entrar en el. El més preocupant no és vendre en si mateix, sinó veure què es fa amb aquests diners". Però el que sembla difícil és rebatre el discurs de Francesc Cabana quan adverteix de la pèrdua de capital que representa vendre el patrimoni a fons foranis.

