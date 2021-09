Sánchez nega que la Fiscalia tingui un «tracte de privilegi» amb Joan Carles de Borbó

El president del govern espanyol,, ha assegurat aquest dimecres que "no hi ha cap fre" a la Fiscalia nien la seva situació respecte a. Malgrat les informacions que apunten que la Fiscalia havia informat el rei emèrit que era objecte d'una investigació abans que aquest presentés les regularitzacions davant Hisenda, fet que les invalidaria, Sánchez ha afirmat que "l'Estat de dret funciona" i"es diguin com es diguin".Sánchez ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa des deen motiu de la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Preguntat per les possiblesdels comptes de l'Estat, Sánchez ha recordat que els organismes internacionals han apuntat a un enlairament de l'economia espanyola i del consum, fet coincident amb les bones xifres d'ocupació, la recuperació econòmica i la sortida de la pandèmia.En aquest marc ha "garantit" que el seu executiu serà capaç de fer prosperar elsper al 2022. Coincidint amb la ronda de contactes del seu ministre de la Presidència –que dimarts es va reunir amb ERC i aquest dimecres ho ha fet amb Junts, entre altres- Sánchez ha afirmat que el context i la sortida de la pandèmia "obliga" tots els grups a aprovar uns pressupostos que han de fer possible una. No s'ha volgut pronunciar sobre la petició del seu soci,, que exigeix un mínim del"El context obliga tots els grups a aprovar uns pressupostos que són necessaris si volem que la recuperació sigui justa", ha dit. I ha afegit: "A partir d'aquí evidentment puc garantir que hi haurà pressupostos, que els presentarem dins del termini i en la forma escaient i tindran com a eix una recuperació econòmica justa".

