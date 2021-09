Catalunya esdevé membre de ple dret de les «Nacions Unides de la ciència»

Laesdevé membre de ple dret al(ISC). Des d'aquest dimecres, a través de la incorporació de, l'ecosistema de recerca català esdevé membre de ple dret al Consell Internacional de la Ciència, fet que permetrà a la ciència catalana tenir veu i vot a l'anomenada "".El Consell Internacional de la Ciència, ISC per les seves sigles en anglès, és l'organització internacional que integra els, com ara la Unió Matemàtica Internacional, la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada o la Unió Astronòmica Internacional, entre d'altres. Fins ara, l’únic representant de l'Estat era el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).Des d’avui, els centres de recerca i universitats de Catalunya podran participar en els diversos grups assessors i taules de treball de l'ISC juntament amb les principals organitzacions científiques i organismes internacionals. Entre d'altres, les institucions catalanes prendran part al(IPCC) i les, entre d'altres projectes.En declaracions del director executiu de SciTech DiploHub,, aquest anunci "consolida internacionalmentcom un dels principals pols científics del món". "Quan el 2018 vam fer de Barcelona la primera ciutat del món amb una diplomàcia científica ho fèiem precisament per assolir aquestes fites. Aquest és el paper de la diplomàcia científica", explica.La incorporació catalana a l'ISC serà ratificada durant l'd'aquest organisme internacional el pròximi serà també presentat formalment en el fòrum d’innovació d’del pròxim

