Saquejos a les cases desallotjades pel volcà de La Palma

🔴 VÍDEO | El antes y el después de Todoque



🌋 La lava está destruyendo de forma lenta pero imparable el barrio de Todoque de La Palmahttps://t.co/9GfKnuj1ba pic.twitter.com/R5Z4ypE3md — Cadena SER (@La_SER) September 22, 2021

Todoque tras el paso de la lava 💔 Gracias a los @BomberosGC y el resto del equipo de emergencia por el esfuerzo pic.twitter.com/KGzzwvqe3B — David Perdomo (@davidhperdomo) September 22, 2021

Los bomberos continúan con las tareas de reconducción de la lava a su paso por Todoque. "Hay que seguir viendo la evaluación de esta mole de lava pero seguiremos intentándolo. Somos de batallar hasta no poder más!" @BomberosGC pic.twitter.com/LNw7qMCmCD — David Perdomo (@davidhperdomo) September 22, 2021

👇👇👇Todoque #LaPalma

Esto pasa cuando llega la #lava 😱

Lentamente va a seguir avanzando y esto va a seguir pasando… 😔

Todas las casas están desalojadas. #ErupcionenLaPalma #VolcandeLaPalma #Erupcion pic.twitter.com/O36MDspnr6 — Tutiempo (@tiempobrasero) September 22, 2021

Més de 6.000 persones han hagut d'abandonar les seves cases a La Palma davant l'avenç de la lava que desprèn. Després de més de 150 hectàrees arrasades, més de 300 habitatges han estat devorats per la lava i s'espera que en siguin més. Aquest dimecres ha arribat al nucli urbà de Todoque , on a un ritme lent però implacable va engolint els edificis.Tot i l'allau de donatius i ajuts als afectats, els desallotjaments també han despertat els delinqüents. Així, segons avança La Sexta, hi haAprofitant la situació, els lladres assalten els domicilis mentre els seus propietaris són fora, a l'espera de poder-hi accedir per recollir les pertinences o, simplement, mentre ja esperen que la lava la sepulti.Amb tot, la lava segueix fent camí cap al mar. A última hora d'aquest dimarts, el volcà va entrar en. L'última boca eruptiva es va registrar dilluns -és la novena- a 900 metres de la principal, fet que va obligar aldels veïns de Tacande, propers a la zona, al municipi de El Paso. A més, a mitja tarda d'aquest dimarts també es va evacuar la localitat de Todoque.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor