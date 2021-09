És tòxic? Pot produir pluja àcida? Tot sobre el núvol del volcà que arribarà a Catalunya

Els volcans emeten gas?

És aquest gas tòxic?

Pot convertir-se aquest gas nociu en pluja àcida?

Fins on s'estendrà el núvol de gasos nocius?

Predicted transport of sulphur dioxide from eruption of #CumbreVieja #LaPalma volcano🌋 over the next few days in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast initialized 20 Sept 12 UTC visualized by @Windycom https://t.co/YodDe37PUy #Lapalmaerupcion pic.twitter.com/JX00t1IVx6 — Mark Parrington (@m_parrington) September 21, 2021

Quan pot arribar aquest núvol a Catalunya

Una de les grans preocupacions al voltant de l'erupció delés què passarà un cop la. Les autoritats preveuen que es puguin generari l'. Per això, han advertit als veïns que no s'acostin a la zona.Precisament el núvol de gasos que es pot crear no afectarà només les, sinó que arribarà a la, i per tant, també tindrà afectació a. Repassem a continuació cin preguntes amb resposta sobre elDurant una erupció els volcans emeten elements(com el magma i els piroclasts), però també. La quantitat de gasos present en el magma és la responsable que l'erupció sigui més o menys explosiva (violenta). Ascendeixen en forma de columna fins al punt en què arriben a la mateixa temperatura que l'atmosfera. En l'erupció de la Palma, les últimes estimacions distribuïdes pel Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per risc Volcànic de la Comunitat Autònoma de Canàries (Pevolca) indiquen queEls principals components del gas volcànic són(gairebé el 80% del total), però també(CO2), que no són elements tòxics. Ara bé, també conté(SO2) i(H2S), que sí que sónQuan la lava de l'erupció arribi al mar "hi haurà una emissió força important de gasos tòxics, com el", segons ha explicat el meteoròleg José Miguel Viñas. Viñas ha advertit que aquests materials donen tant a l'aigua com a l'aire "un" i ha assenyalat que quan arribin aquests vapors "s'acordonarà un perímetre bastant alt".Hi ha la possibilitat que passi. Laés una precipitació amb un grau d'acidesa anormal (pH menor de 5) i és causada per les emissions d'de fàbriques, centrals tèrmiques i vehicles, que es transformen en solucions àcides en barrejar-se amb el vapor d'aigua de l'aire i cauen a la superfície terrestre amb la pluja. Aquest tipus de precipitació pot provocar, però també importantsViñas ha reconegut que "s'està especulant si en algun moment" els gasos provinents de l'erupció "podrien generar núvols que poguessin donar lloc a una precipitació de caràcter àcid", però ha apuntat que en aquests moments a la zona hi ha una situació de règim de-caracteritzats per l'estabilitat atmosfèrica- queEl Servei de Monitoratge de l'Atmosfera depronostica que el núvol de diòxid de sofre afectarà gran part de la Península i les; sud de; nord, així comAquest núvol començarà a avançar per tota laaquest, segons els primers càlculs, però tampoc és descartable la possibilitat que en les últimes hores del dijous a la tarda ja se'n comenci a percebre l'arribada des d'alguns punts de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor