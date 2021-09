El Cava català passa a dir-se Comtats de Barcelona: 7 novetats del reglament

La publicació abans de l'estiu al Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) del nou projecte de zonificació i segmentació que ha tirat endavant la DO Cava, oficialitza una nova normativa que s’estrenarà ja a les etiquetes de les primeres ampolles el gener de 2022.



1. S’ha determinat la zona de Comtats de Barcelona per a englobar als caves de la regió de Catalunya (amb les subzones Valls d'Anoia-Foix; Serra de Mar; Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent)

Cava rosat en rima de Vilarnau. Foto: Quico Ortega



4. Els Caves Reserva passen de 15 a 18 mesos de criança. La nova normativa comporta que l’elaboració dels Caves de Guarda Superior, categoria de llargues criances que engloba els Caves Reserva (mínim de 18 mesos de criança), Gran Reserva (mínim de 30 mesos de criança) i Caves de Paratge Qualificat (fruit d’un paratge especial i amb un mínim de 36 mesos de criança). 4. Els. La nova normativa comporta que l’elaboració dels Caves de Guarda Superior, categoria de llargues criances que engloba els Caves Reserva (mínim de 18 mesos de criança),(mínim dede criança) i(fruit d’un paratge especial i amb un mínim dede criança).

2. Valle del Ebro (amb les subzones Alto Ebro i Valle del Cierzo), de Viñedos de Almendralejo i de Levante (pendent de decidir la seva nomenclatura definitiva) són les subzones no catalanes.3. Als Caves de més de nou mesos se’ls anomenarà a partir d’ara com ai, als de 18 mesos com a



5. El consell regulador de la DO Cava preveu que tota la denominació d'origen serà 100% ecològica el 2025.

6. Els Caves de Guarda Superior s’elaboraran amb raïms procedents de vinyes inscrites en el Registre específic deque hauran de complir els següents requisits: vinyes com a mínim de 10 anys, ecològiques (5 anys de transitorietat), amb rendiments qualitatius específics de màxim 10.000Kg / ha., elaboració per separat (traçabilitat des de la vinya a l’ampolla per separat), tiratge a partir de gener, constància de l’anyada en l’etiquetatge i producte ecològic (5 anys de transitorietat).7. A més, la nova normativa ha permès crear unper a aquells cellers que premsen i vinifiquen el 100% dels seus caves.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor