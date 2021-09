La UE regalarà 60.000 viatges a joves de 18 a 20 anys

La Comissió Europea rellança aquest any el programa, que ofereix 60.000 paquets dea joves europeus de 18 a 20 anys, entre març del 2022 i febrer del 2023. La iniciativa ha estat aturada per la pandèmia durant mesos, però ara ja permet inscriure-s'hi.En aquest programa poden participar tots els joves nascuts entre l'1 de juliol del 2001 i el 31 de desembre del 2003. Caldrà que presentin la sol·licitud al Portal de la Joventut EuropeaSi aconsegueixen un dels viatges,almenys un país de la Unió Europea. Rebran un abonament de viatge mòbil que permetrà modificar la data de sortida del viatge en qualsevol moment abans de la data d'inici.L'objectiu de la iniciativa és que els joves coneguin la riquesa cultural del continent i els beneficis de la lliure circulació per la Unió. En anteriors edicions es van repartir 70.000 viatges entre un total de 350.000 candidats d'arreu del continent.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor