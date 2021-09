Puyol, després de les paraules de Koeman: «Només units ens en sortirem»

Missatge d'unitat dedavant la crisi per la qual passa el. L'excapità del club ha demanat unitat perquè d'aquesta manera "serà més fàcil tirar endavant". "No són moments fàcils, però només si estemi donemserà més fàcil tirar endavant", ha escrit en una publicació a Instagram, que ha conclòs amb un "".Aquest comentari de Puyol es produeix després que l'entrenador del primer equip,, hagi fet una roda de premsa totalment surrealista , en què simplement s'ha limitat a llegir uni marxar de la sala de premsa, sense respondre les preguntes dels periodistes presents alEn la línia deldels últims dies -després de les ensopegades al Camp Nou contra eli el-, el tècnic ha exposat que la mala situació econòmica del club condiciona la capacitat esportiva de l'equip: "Com a plantilla, hem de reconstruir l'equip sense fer grans inversions financeres. Això necessita temps", ha dit. Així, Koeman ha demanat, ja que els jugadors joves "tindran oportunitats com van tenir".​​

