Els noms de nadó que estan prohibits

Els pares que han dees troben a vegades amb limitacions quan s'adrecen al Registre Civil. A Espanya estan prohibits els noms compostos de més de dos noms, si bé fa uns anys sí que es permetien tres i fins i tot quatre noms. També estan prohibits els diminutius.A més, els noms que es puguin considerar ofensius o absurds també estan vetats, segons una instrucció del Ministeri de Justícia. Així, no pots posar a la criatura. Tampoc estan permesos els noms que corresponguin a cognoms de personalitats cèlebres, com ara Messi o Spielberg, ni els noms d'objectes o marques comercials.Tampoc es permeten, com ara Llop. En general, es prohibeix qualsevol nom que pugui tenir "connotacions negatives", que atemptin contra dignitat de la persona o que siguin motiu de burla.Pel que fa al gènere, estan prohibits elsen cas que no existeixin. Una persona que es diu Maria podria dir-se Mario, però una que es digui Marisa no podria dir-se Mariso. També està vetat que una dona tingui un nom associat al gènere masculí, un aspecte que pot ser controvertida en el cas de persones trans.Elstambé estan prohibits, segons el Ministeri, per "protegir l'interès superior del menor o de la persona que sol·licita el canvi". Tampoc es pot posar com a nom un acrònim format per diversos noms, i tampoc el nom d'una ciutat, com ara Barcelona o París.En cas que el Ministeri de Justícia rebutgi un nom, la família ha de donar. Si no ho fa, el nom el triarà el Ministeri, com ja fa en cas de nadons òrfens.​​

