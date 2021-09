Junqueras: «Estem disposats a tornar a la presó si la nostra causa no és escoltada»

"Europa només pot ser més forta si és més democràtica". Va ser un autèntic plaer formar part del debat sobre el futur d'Europa, des del port de Bàstia. Gràcies a l'@EFAparty i a tots els que hi vau participar! pic.twitter.com/U8q2YBWZc8 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 22, 2021

"Estem disposats asi la nostra causa democràtica no és escoltada". Aquest és el contundent missatge que va llançar el líder d'ERC,, durant el debat sobre laorganitzada per l'aquest dimarts passat a Bastia (Còrsega).El dirigent republicà va defensar que quan una nació es pronuncia "repetidament de forma democràtica i pacífica" per reclamar una nova República dins d'Europa, la resposta d'Europa i dels estats. "Europa només pot ser més forta si és més democràtica", va insistir.A la conferència també van intervenir el president del govern cors,, i la presidenta de l'Assemblea corsa,

