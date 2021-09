Perill alt de pluges intenses a tot el litoral català per aquest dijous

📢 S'han actualitzat els avisos de situació meteorològica de perill.



⚠🌧 Avís per intensitat de pluja per avui i demà.



➡ Grau màxim 4/6. pic.twitter.com/JVMWpWbtP0 — Meteocat (@meteocat) September 22, 2021

Alerta perdea tot elper aquest dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat en el grau 4 de 6 l'avís per la, que pot afectar entre la tarda d'aquest dimecres i tot el dia de dijous bona part de la costa catalana.En concret, aquest perill alt engloba totes les comarques que hi ha entre eli el, passant també pel. Per altra banda, es manté un perill moderat a les comarques del prelitoral, com per exemple eli el, entre d'altres.Davant l'avís del, Protecció Civil ja ha activat l'alerta del, ja que els primers aiguats es podrien produir des d'aquesta mateixa tarda de dimecres especialment a les comarques deli del. Pluges de menor intensitat també es poden produir a comarques de la costa deEn previsió d'aquesta intensitat de la pluja,demana limitar al màxim la mobilitat per vies interurbanes,al volant per les zones on plogui fort ide guals i zones inundables. Al Montsià i al Baix Ebre també s'ha recomanat suspendre les activitats a l'aire lliure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor