La Generalitat destina 65 milions d'euros en ajuts per comprar vehicles elèctrics

Qui pot accedir a aquestes ajudes i com?

Des de, municipi que ha qualitat de “capital del vehicle elèctric de Catalunya”, Teresa Jordà ha destacat que el nou pla d’ajuts “referma” el compromís del Govern per avançar de manera “ferma” en la descarbonització del sector del transport, que actualment consumeix el 45% del total de l’energia.La consellera ha recordat que avui dia Ci que l’objectiu és que el nou pla, que es podrà prorrogar quan els 65 milions d’euros s’esgotin, permeti incrementar les matriculacions de vehicles elèctrics, tant cotxes com motos i furgonetes, entre un 8% i un 10%.Pel que fa als punts de recàrrega,del país està a menys de 30 minuts d’un punt de recàrrega ràpida i que l’objectiu és anar reduint aquesta distància amb la instal·lació de nous equips.Podran sol·licitar ajuts les personeso administracions sense activitat econòmica que hagin adquirit un vehicle inclòs en el programa o que hagin instal·lat un punt de recàrrega des del passat 10 d’abril.Per a les persones jurídiques i la resta d’administracions,de la publicació al DOGC prevista per dilluns vinent, 27 de setembre. Des de l’atorgament de l’ajut hi haurà un període màxim de 12 mesos per executar i justificar l’actuació.