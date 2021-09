Barcelona augmentarà el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana durant la Mercè per evitar botellots

Les festes de la Mercè de Barcelona tindran un dispositiu policial especial pensat per reforçar la seguretat als carrers iLa ciutat tindrà un 30% més d'agents de laal carrer que en un cap de setmana habitual, amb un total de 1.005 policies, 467 dels quals destinats al torn de nit, on es preveu que es puguin registrar més situacions amb consum d'alcohol en la via pública.L'Ajuntament de Barcelona ha detectat fins a tretze espais prioritaris on es reforçarà la presència policial, a la vegada que es reforçaran les rutes procedents deper evitar casos d'assetjament masclista. La ciutat també destinarà 700 persones a reforçar la neteja de l'espai públic.

