Surrealista roda de premsa de Koeman: llegeix un dur comunicat i se'n va

Som-hi.....

Per Samurai el 22 de setembre de 2021 a les 16:06 0 0

Estoy muy orgulloso del Barça....femenino. Al Real Madrid no le hace falta jugar a fútbol o a basket para ganar Ligas y Copas. Con las ayudas arbitrales y del VAR (que se controla torticeramente desde Madrid) les es más que suficiente..... El próximo paso será declararlos campeones cada año por Decreto Ley..... Intolerable y vergonzoso...... Una supuesta "democracia" que tiene PRESOS POLÍTICOS no es una "gran nación" ni un "gran país" como pretenden hacernos creer. En Spanyistán el "ordeno y mando" de infausto recuerdo sigue vigente a todos los niveles, incluido el deportivo. El Partido Podrido, C's. Fachas, Vox y sus Socios-listos son la reminiscencia de una dictadura fascista y corrupta de hace más de 50 años y deben desaparecer como partidos políticos, así como esa Monarquía obsoleta y corrupta puesta a dedo. Mientras haya determinada gentuza que persista en sus ideas retrógradas, todo seguirá igual..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!