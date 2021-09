El volcà de La Palma devora el poble de Todoque

Todoque tras el paso de la lava 💔 Gracias a los @BomberosGC y el resto del equipo de emergencia por el esfuerzo pic.twitter.com/KGzzwvqe3B — David Perdomo (@davidhperdomo) September 22, 2021

Los bomberos continúan con las tareas de reconducción de la lava a su paso por Todoque. "Hay que seguir viendo la evaluación de esta mole de lava pero seguiremos intentándolo. Somos de batallar hasta no poder más!" @BomberosGC pic.twitter.com/LNw7qMCmCD — David Perdomo (@davidhperdomo) September 22, 2021

👇👇👇Todoque #LaPalma

Esto pasa cuando llega la #lava 😱

Lentamente va a seguir avanzando y esto va a seguir pasando… 😔

Todas las casas están desalojadas. #ErupcionenLaPalma #VolcandeLaPalma #Erupcion pic.twitter.com/O36MDspnr6 — Tutiempo (@tiempobrasero) September 22, 2021

Més de 26.000 terratrèmols en dues setmanes

Sánchez promet cobertura per "la reconstrucció"

La lava que expulsa el, a l'illa canària de La Palma, segueix fent camí cap al mar. Pel camí, ja ha arrasat més de 150 hectàrees i ha engolitLa meitat de les cases afectades es troben a la localitat de, on ja ha arribat al centre. Prop de 6.500 persones i animals també han estat evacuats pel pas d'una lava que a ritme molt lent avança cap al mar. El recorregut de la lava, que es podria bifurcar, no està clar, i per tantA última hora d'aquest dimarts, el volcà va entrar en. L'última boca eruptiva es va registrar dilluns -és la novena- a 900 metres de la principal, fet que va obligar aldels veïns de Tacande, propers a la zona, al municipi de El Paso. A més, a mitja tarda d'aquest dimarts també es va evacuar la localitat de Todoque.Els veïns de la zona que encara no ha estat engolida pel pas lent del volcà, tenen temps fins a les 21 hores per evacuar les pertinences i la documentació que puguin, tal com ha informat, director tècnic del Pevolca. L'accés es dona de forma controlada per les autoritats, ja que l'evolució de la lavai la velocitat no és uniforme, per la qual cosa "podria variar en qualsevol moment".L'erupció del volcà va sorprendre la població canària a primera hora de la tarda d'aquest diumenge, tot iLa lava, a 1.100 graus de temperatura, va arrasant tot el que troba, i la previsió és que el seu pas es mantingui en les pròximes setmanes. L'erupció es pot allargar-l'última vegada que el volcà va estar actiu va ser el 1971, fa cinquanta anys, i va cremar durant 25 dies-.La seva velocitat quan surt del volcà és de 700 metres per hora, però a mesura que baixa es va reduint fins als. Per aquest motiu, la seva suposada arribada al mar, prevista per dilluns al vespre, s'ha posposat. Quan arribi a l'aigua, la lava es tem que alliberi gasos que poden ser nocius i poden provocar explosions.A més de les destrosses provocades per l'erupció del volcà,. En les últimes dues setmanes ja s'han registrat més de 26.000 terratrèmols, 1.600 d'ells localitzats, segons recull l'Institut Vulcanològic de les Canàries (Involcan). La xifra màxima registrada va ser diumenge amb magnitud 4,2 a l'Escala de Richter.L'activitat sísmica continua després de l'erupció i en les últimes hores s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 3,8 en l'escala de Ritcher.Tot i que els serveis d'emergència diuen tenir la situació està "sota control", no se sap com pot evolucionar l'erupció ni quina direcció seguirà la lava. Les autoritats han demanat als veïns de la zona que es confinin a casa per evitar el fum i les cendres.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la "prudència" ciutadana davant el "component d'imprevisibilitat" de l'erupció, tot i que ha apel·lat també a la "calma i tranquil·litat" perquè. En una compareixença des de La Palma, el president espanyol també ha garantit cobertura als ciutadans afectats: "La crisi no acabarà fins que La Palma recuperi la seva normalitat", ha defensat.que ha anunciat que el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha donat "els primers passos" per la declaració de zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil. "Seran setmanes llargues en què haurem de treballar amb totes les institucions per avaluar els danys", ha admès."El compromís del govern espanyol és rotund perquè el conjunt de la societat espanyola està amb La Palma, les forces polítiques, tots els partits polítics sense distinció, tots els governs autonòmics", ha subratllat.ja que gràcies a ella, des de les administracions públiques i les institucions polítiques tenen més "claredat" per poder prendre decisions "més eficaces".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor