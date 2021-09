L'oci nocturn reobre tres mesos després a mig gas

Altres notícies que et poden interessar

La reobertura de l'aquesta mitjanit a Catalunya serà encara tímida. A Barcelona només cinc locals compleixen els requisits que marca el Procicat perquè puguin reprendre l'activitat, però ni tan sols totes rebran clients quan el rellotge toqui les dotze. Al cap de setmana, això sí, podrien obrir-ne més.Tres discoteques estaran obertes aquesta mateixa nit. Es tracta de, les tres ubicades al front marítim de la ciutat. Al Poble Espanyol la discoteca, que té festes en horari de restauració dijous i divendres, ha anunciat que aquest divendres i dissabte ja obrirà fins a les tres.Un tercer local, el local d'oci nocturn amb restaurant CDLC, no ha anunciat cap ampliació d'horari. La gran reobertura del sector s'espera per al 15 d'octubre, segons el Gremi de Discoteques de Barcelona, que espera que en aquesta data puguin obrir totes les discoteques. Serà amb el passaport Covid com a requisit d'accés.A hores d'ara el Procicat obliga a mantenira les discoteques i l'ús de la mascareta és obligatori sempre que no s'estigui consumint una beguda. Malgrat la reobertura, les imatges habituals de l'oci nocturn prepandèmic tardaran encara a arribar.

