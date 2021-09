«No volem veganitzar el món sinó reduir el consum animal»

Durant tot el dia es faran activitats per donar a conèixer la cultura vegana. Foto: Anna Mira

Aquest dissabte,acull la primera edició del, una jornada per descobrir tot allò que implica el veganisme. Sota l'etiqueta #pelsnovegans, el president i vicepresidenta de la recent, Juanjo León i Anna García, expliquen a una entrevista amb, que l'objectiu del Vegan Fest és apropar la cultura vegana a la ciutadania.Quatre espais al centre de la ciutat on s'ofereixen activitats, tallers i xerrades per a tota la família. A més a més, coincideix amb la celebració de la ruta de Tapa en Tapa que per primera vegada inclou tapes veganes i vegetarianes en el recorregut. Pels impulsors egarencs, el festival és el primer pas perquè la cultura vegfriendly es doni a conèixer i es consolidi a la ciutat.- Anna: El projecte fa més de dos anys que el tenim al cap i neix fruit d'una necessitat que hem vist a Terrassa, que no hi ha una cultura vegfriendly implantada. Per exemple, no hi ha cap restaurant 100% vegà a la ciutat i encara hi ha molt desconeixement. És un festival més que una fira i té per objectiu donar a conèixer pinzellades de la cultura vegana. No ha estat fàcil, però estem molt il·lusionats. Tenim ganes que la gent vingui amb la ment oberta i amb ganes de descobrir.- Juanjo: Som molts vegans a Terrassa i a Catalunya, però no hi ha res que ens doni veu, que expliqui tot el que duu a terme, la filosofia, la moda, la cosmètica, etc.- A: LA fira té quatre ubicacions. A la plaça del Progrés hi haurà un streetfood i el showcooking amb xefs vegans com Miriam Fabà, Veganos en paz, Anna Grau Kombu Sant Cugat o Prabhu Sukh. Al Raval de Montserrat hi haurà paradetes de cosmètica, de menjar, d'arquitectura o de nutrició, entre d'altres. El tercer espai és la Torre del Palau on s'hi farà ioga, xerrades sobre activisme o dret animal i també presentacions de llibres com el de l'Ismael López, Animales como tú; o Diario de un activista (vegano) d'Óscar Sánchez. Finalment, a la plaça de Salvador espriu serà el lloc on es faran activitats infantils i xerrades.- J: El festival està fet per gent que no és vegana, que no sap de què va. L'objectiu és apropar la filosofia perquè vegin que no és una moda. El món dels influencers està posant de moda el veganisme, però això ve de molt enrere. El lema del festival és #pelsnovegans.- A: S'està veient com una moda per què moltes empreses grans estan oferint productes amb etiqueta de vegà -a vegades dubtosa-. Però és veritat que la pandèmia ens ha permès ser més conscients del mal que estem fent amb la manera de consumir. El planeta ha respirat, ha fet replantejar-se moltes coses. Tant de bo no es visqui com una moda i entre tots fem els grans canvis, a tothom.- J: La pandèmia ha servit per a tot això. La gent s'ha adonat la quantitat de residus que genera a casa. i ha pres consciència. A partir d'aquí hi haurà canvis importants.- A: Hem tingut molt de temps per replantejar-nos moltes coses i ajudar al petit comerç i molta gent està mantenint els nous hàbits i els està millorant. Esperem que la gent no torni enrere.- A: Estem satisfets, molt contents que per fi s'inclogui una tapa 100% vegana i que en alguns és l'única opció que hi ha. Creiem que és un èxit.- J: És un festival més que una fira. Tindrem gent que vindrà de fora de Terrassa i es mourà pel centre, creiem que és una oportunitat perquè a més a més, la gent conegui la ciutat. Alhora aquest festival també vol fer una mica de pressió a l'Ajuntament perquè comencem a pensar en una Terrassa més verda. Estem al segle XXI i la ciutat ha de mirar cap allà.- J: A Barcelona hi ha la Veggie World, però Terrassa, a través de l'Associació Vegana, és pionera en donar veu al moviment.- J: Des del gremi de l'hostaleria farem una col·laboració perquè a través de l'Associació Vegana volem ajudar a bars i restaurants de Catalunya perquè almenys tinguin un 15% o 20% d'opcions vegetarianes. Oferim assessorament i formació a qui vulgui. No volem veganitzar el món sinó que des del nostre microactivisme es vagi reduint el consum animal. Estem aquí per ajudar i col·laborar. No des de l'activisme negatiu sinó en positiu i amb molt d'amor.- A: Pots arribar des de molts vessants. Al final és la manera de com consumim, com vestim sense res d'origen animal, al festival es podrà veure i també es farà una taula rodona amb empreses diferents.- A: L'associació neix l'any passat paral·lel amb el Vegan Fest fruit de detectar una necessitat: a Catalunya no hi ha una base per tenir una formació clara sobre el veganisme. Hi ha molts dubtes i molta desinformació i volem oferir formacions també en l'àmbit particular. Està previst tenir socis que es podran donar d'alta pagant unes mensualitats. És un projecte que teníem al cap des de feia anys i ara ha estat el moment de tirar-lo endavant.- J: En el festival es veurà que qualsevol persona pot ser vegana. No hi ha definició, simplement tenir empatia cap a tothom. A vegades tenim animals a casa, però després et menges un tall de carn. Els vegans tenim empatia cap a tothom: cap als animals, al món, a l'univers, etc... Ens respectem i no abusem de la nostra superioritat com a persones. Tenim una empatia diferent, cap al món en general.- J: Quan et fas vegetarà tard o d'hora la gent fa el pas al veganisme. Jo ho vaig fer, per exemple. El que passa és que en molts casos la gent és addicte al làctic -perquè és un producte que prenem només néixer- i els costa molt deixar-ho. Però ara hi ha uns formatges vegans que són fantàstics. En tot això, sempre hi ha un procés a seguir i la gent habitualment transita d'un lloc a un altre.- J: Doncs que no és veritat. Es pot seguir una dieta equilibrada sense menjar res d'origen animal. Nosaltres ho fem i no tenim cap problema. Avui en dia, tot el que es consumeix animal està exposat al supermercat com si fos roba, i és un cadàver. Darrere de tot això hi ha sofriment. Cada vegada hi ha més productes, hi ha més metges que s'alegren. La base són els llegums, les verdures i les fruites. De fet, els llegums són les grans desconegudes i durant el festival tindrem una ponència amb una experta en llegums.- A: A més a més, està provat que una dieta vegetal és apta per tothom i pot salvar el món. És la continuïtat que els nostres fills i néts tinguin un planeta on viure.- J: Si seguim amb aquesta barbaritat, serà insostenible climàticament. Encara som a temps de fer-ho, nosaltres ho intentarem i ho farem per tothom.- J: Està bé, la reducció de menjar animal per nosaltres ja és positiu. Si hi hagués molts flexitarians, hi hauria menys consum animal. De la nit al dia el món no serà vegà, però a poc a poc la gent anirà fent aquest canvi.

