L'alegria de tornar a classe amb material escolar nou

Per una tornada a l’escola amb més oportunitats

La majoria d'aprofiten el nou curs per renovar el material: és el temps d'estrenargastades o plenes. Tanmateix, pels menors que viuen enés quasi missió impossible.Davant les grans dificultats generades per la pandèmia, la Fundació ”la Caixa” , a través de la seva Acció Social, han fet una acció conjunta per dotar més dea infants i adolescents. L'acció arriba amenors a: 18.095 a les comarques de Barcelona, 936 a les de Girona, 1.062 més a la demarcació de Lleida, i 892 a Tarragona.Amb tres modalitats diferents per adaptar-se a cada cicle educatiu (preescolar, primària i secundària), els kits estan formats per una motxilla i un contingut que varia per a cada franja d’edat i que pot incloure un estoig (amb bolígraf multicolor, llapis, goma d’esborrar i maquineta), llapis de colors, retoladors fluorescents, una llibreta A4, un joc de regles, un compàs, una calculadora científica i fundes d’arxivador ecològiques.Aquests lots s’han distribuït per les més de 400 entitats socials que desenvolupen elals seus territoris, amb la implicació de centres educatius, administracions públiques i la xarxa d’oficines de CaixaBank.CaixaProinfància, el programa de la Fundació ”la Caixa” dirigit a llars en situació de vulnerabilitat, afegeix aquesta acció a les ajudes que durant el curs proporciona a més de 60.000 infants i adolescents d’arreu de l’Estat en forma de diferents serveis de reforç educatiu, oci i lleure, tallers i assistència psicològica, com també de material escolar, ulleres i alimentació.infants de l'estat espanyol viu per, heretada de pares a fills. Aquesta situació no solament es tradueix en una manca de recursos econòmics, sinó en la dificultat de disposar dels recursos necessaris per accedir a una educació de qualitat. Aquesta realitat s’ha vist agreujada per la, que afecta llars que fins ara tenien una certa estabilitat i que inesperadament s’han trobat en circumstàncies més difícils, cosa que ha generat que més menors estiguin en risc de vulnerabilitat.Per això aquest any és més important que mai l’aportació del programa CaixaProinfància, que, a més de lliurar els kits de material escolar, al llarg de tot el curs facilita diferents ajudes socioeducatives a famílies vulnerables, com ara reforç escolar o estudi assistit, activitats d’oci i lleure, suport psicomotor, atenció logopèdica i equipament escolar.El programa treballa des de fa més de tretze anys amb la premissa que les condicions de l’entorn, com ara la salut, l’organització familiar o la xarxa social,, de manera que els infants i adolescents que viuen en contextos fràgils tenen més dificultats per assolir l’èxit escolar.Els serveis de CaixaProinfància busquen desenvolupar les competències bàsiques de cada participant, millorar els hàbits d’estudi, promoure l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar les expectatives davant la possibilitat d’èxit i impulsar els resultats acadèmics o el rendiment escolar. Amb tot això també s’espera millorar l’autoestima del menor i enfortir els seus processos de socialització i inclusió social.