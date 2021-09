Troben morta Gabby Petito, la youtuber desapareguda a l'agost

La youtuberha perdut la vida en circumstàncies sense aclarir. Els mitjans locals de l'estat de Wyoming, als Estats Units, han informat que les autoritats policials han trobat el seu cos en un parc natural del territori. Ara per ara s'investiguen les causes de la mort i les primeres informacions apunten, segons fonts policials,La jove, de 22 anys, havia desaparegut aquest agost després d'iniciar un viatge per tot el país al costat de la seva parella,És elde la investigació policial, per haver estat l'última persona a estar en contacte amb ella. Les informacions assenyalen que tots dos van ser detinguts per la policia arran d'una forta discussió.Hores després van quedar en llibertat i, que van retratar a través de les seves xarxes socials. La família, però, adverteix que l'últim cop que van parlar amb Petito va ser a finals del mes d'agost, dies abans que Laundrie deixés enrere la seva parella iLes autoritats van intentar posar-se en contacte amb Brian Laundrie, peròDies després el jove va marxar de casa seva i ara mateix ningú sap on és. Aquesta fugida situa el noi com a principal autor de la mort de la Gabrielle.

