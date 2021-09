Santa Tecla, una diada castellera per retrobar-se

Personal mèdic i castellers, de la mà per fer possible la diada castellera de Santa Tecla. Foto: Josep M. Llauradó

El Serrallo, sense pressió

Els castellers de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, fent cua per fer-se la prova d'antígens, abans de l'assaig. Foto: Josep M. Llauradó

La Jove ja pensa en el Mercadal

Els Xiquets de Tarragona, durant el seu assaig de divendres passat, a la plaça de la Font. Foto: Xiquets de Tarragona

Els Xiquets proven ja el folre del 2 de 8

Sant Pere i Sant Pau, enfocats en Santa Tecla

alr per la diada castellera de. Serà la primera diada amb diverses colles alhora i amb construccions amb tronc, després que ja diverses agrupacions hagin dut a terme actuacions amb pilars i també diades d'una sola colla, com és el cas d'o deEls, la, lai elsactuaran a partir de tres quarts de dues de la tarda a lai podran aixecar castells de 7. Segons han assegurat els caps de colla a, la intenció és que totes facin el mateix:, si bé hi pot haver alguna sorpresa d'última hora especialment pel que fa a la colla serrallenca.El protocol, marcat abans que elautoritzés la represa de l'activitat castellera, implica participar d'un estudi amb laper tal de "demostrar via científica que els castells són segurs, que treballem amb mascareta i que es pot fer l'activitat de forma normalitzada". Són paraules del cap de, que lamenta però que més enllà de la diada de la patrona tarragonina no es puguin fer per ara castells amb més de 160 persones."La Colla Jove tenim un volum de gent superior, no podem estar contents amb aquesta ampliació perquè no ens dona per a participar tots, però entenem la situació i demanem a la Coordinadora i a la Generalitat que estiguin oberts a això", afegeix Alomà.La diada d'aquest dijous, però, encara està més limitada que el Procicat. El fet d'haver de participar d'unobliga els castellers participants a estar vacunats amb pauta completa, participar dels assajos de divendres passat i aquest mateix dimarts, i fer-se un seguit de tests d'antígens per detectar possibles positius de Covid-19: un divendres, un altre dimarts, un altre dijous i un de final set dies després de la diada.La colla del barri mariner va assajar, com la resta, aquest dimarts des de dos quarts de nou del vespre. El local inaugurat tot just fa quatre anys va ser de nou punt de trobada per a uns castellers "amb ganes de trobar-nos i assajar sense haver de fer testos". Elexplica que per a la cita de demà han aconseguit reunir, un fet que consideren "un èxit". És un nombre significativament inferior a la resta i, per aquest motiu, encara s'estan plantejant quin castell porten a plaça, si el 3 de 7 o un d'inferior."No hem decidit res, assajarem tres castells sense cap tipus de pressió, sabem que la feina que estem fent ara ens serveix de cara a la continuació", explicava Borràs minuts abans de l'assaig aquest dimarts. "Que fem tots un 3 de 7 pot ser maco, però has de tindre les possibilitats de fer-ho i nosaltres som els que menys en tenim", afegeix.A les portes del local s'hi aplegaven els castellers ja des d'abans de les vuit del vespre, per donar-los temps a fer-se les proves d'antígens. Quan arriba l'hora, tothom calla i Borràs pronuncia el discurs per donar per iniciat l'assaig. L'acompanya al seu costat el, que també adreça unes paraules als seus companys, per esperonar-los per fer-ho bé "el dia de la nostra patrona". Aquesta és la tercera vegada que es troben en un any i mig i les ganes de castells es noten a l'ambient.Abans de la pandèmia,i esperaven poder continuar creixent l'any següent. "Acceptem la situació, això és un pas endavant per a la normalització", explica Borràs. "Les estructures de tronc estan molt sòlides perquè recollim la feina de 2019 i el canvi de la canalla és el que més maldecap ens està portant, de fet és el que acabarà decidint el castell, no arriscarem en absolut", conclou.Després de Santa Tecla,que solia tancar les anteriors temporades acompanyats d'actes culturals, gastronòmics i festius. Amb les festes del Carme i de Sant Pere deixades enrere, la colla està pensant en com encara els propers mesos, ara que els permetran retrobar-se. Per ara, però, descarten "segur" assajar a l'hivern, "però veurem si allarguem fins al novembre".Alhora que finalitzava el pregó de la festa major de Santa Tecla , desenes de castellers començaven a fer cua per fer-se el test d'antígens al local del carrer Cós del Bou. Ells seran els més nombrosos aquest dijous, amb un total de-l'assaig clínic obligava a un màxim de 140, a diferència de la limitació del Procicat, de 160- i tenen clar que la seva aposta serà pel 3 de 7. "El tenim bé, el vam fer sencer divendres, és veritat que estem aturats però pel nivell que té la colla no ha de ser un problema", destaca Jordi Alomà.En el cas de la Jove, ja pensen en la diada de la plaça Mercadal de Reus , el 3 d'octubre, que es va confirmar precisament dimarts poca estona abans del seu assaig. Allà sí que hi portaran tres castells i un pilar i podran arribar fins als 160 participants. L'anunci de la represa de l'activitat castellera els fa ser optimistes: "Sabem que seríem molts més, no venim d'una temporada regular i esperem que amb el pas de les setmanes en puguin ser més".La idea de la Jove és "allargar fins al desembre" ja que a principis de febrer les colles tarragonines tenen una cita amb les. "Volem adoptar un ritme superior durant els propers mesos per arribar a principi de temporada en unes condicions millors", conclou Alomà.De la mateixa manera que la resta, els Xiquets de Tarragona encaren amb "molta alegria" el fet de "tornar una altra vegada a plaça", segons explica. Seran, però una mica menys que la Jove, i també portaran el pilar de 5 i el 3 de 7. Als assajos, però, s'han vist les ganes de castells i "hem donat més del que pensàvem", fins i tot provant. "Físicament encara estem en forma", afegeix.El relleu generacional de la canalla ha estat un dels maldecaps dels castellers: "Els falta molta confiança, un 3 de 7 no deixa de ser una estructura gran per ells", diu, i per això en els darrers mesos s'han focalitzat en ella. En la línia de Jordi Alomà,, i per aquest motiu dimarts vinent ja tornen a assajar amb regularitat, fins i tot valorant "l'opció de no parar en tot l'hivern", a l'espera que els confirmin alguna sortida d'aquí a finals d'any. "Per ara no hi ha res tancat", conclou.Per acabar, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau també portarà a plaça un 3 de 7: "No és missió impossible", explica, que valora positivament el retrobament a plaça "encara que sigui de manera atípica". En el cas dels del barri cooperativista, no tenen planificat res aquesta temporada i, per tant, tenen "el nostre focus de cara a Santa Tecla".aquest dijous i la setmana vinent es continuaran veient al seu local."Molta gent ha vingut amb ganes, també gent que estava en un període de descans i que ara consideren que tenen ganes de fer castells", assegura Lobo, que confirma que de moment no han detectat cap baixa per l'aturada de l'activitat.

