L'heroica actuació d'uns reporters de Telecinco durant l'erupció de La Palma

Juntos no hay volcán que nos debilite



Periodistas dejan lo que están haciendo para ayudar a una familia a evacuar su hogar en La Palma



No os conocemos, pero gracias pic.twitter.com/j32hlgEG9S — (Fauerzaesp) Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) September 21, 2021

Una periodista i un càmera dehan estat aplaudits i reconeguts per la seva acció heroica en plena cobertura de l'erupció del volcà de la Palma. Els dos reporters dees trobaven ben a prop d'una de les zones on la lava s'enduia cases per davant, quan de sobte han arribat un parell de cotxes amb una família. Tots ells s'apropaven a un habitatge per intentar endur-se totes les pertinences possibles abans de perdre la casa.han estat testimonis de com entraven tots els membres de la família a la casa per intentar fer una carrera contrarellotge amb la lava. De Fez ha demanat a les persones que passaven corrents al seu costat "si necessitaven alguna cosa", quan un ha respost: "Res, treure coses!".En aquest moment, els dos reporters han decidit deixar la càmera i el micròfon a terra i ajudar la família en treure tot el que poguessin de la casa.moltes de les pertinences de les famílies de l'habitatge. Tots els veïns van arriscar-se molt a treure les coses de casa seva, perquè la zona havia estat completament desallotjada per la policia.La reacció dels dos reporters ha estat molt aplaudida per membres del col·lectiu periodístic i per bona part del públic, també a les xarxes socials. La mateixa periodista ha volgut sortir al pas d'aquestes bones reaccions, assegurant que és "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor