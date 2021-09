El govern espanyol només multa amb 600 euros els organitzadors de la marxa neonazi de Chueca

no voy a comentar nada al respecto por que igual entro a la cárcel directo #chueca #nazis pic.twitter.com/qXQE6mQwI0 — i💤an (@izanfddez) September 18, 2021

a anunciat aquest dimarts que s'imposarà una multa de 600 euros a cada un dels dos organitzadors de la. Aquesta és la sanció màxima que permet la llei administrativa. A més, es multarà amb 800 euros a cada una de les sis persones que es van trobar amb bengales i objectes perillosos.Durant el desenvolupament de la marxa, comunicada en temps i forma per l'associació de veïns de San Blas-Canillejas i la del Pinar de Chamartín y Hortaleza, sota el lemava exhibir una pancarta en la que es podia llegir: "A Madrid ni bandes llatines ni menes".També es van poder escoltar proclames comNo va ser l'única proclama homofòbica, també "fora sidosos de Madrid" i "s'acabarà el matrimoni homosexual", en una mobilització que va circular sota l'escorta de la policia espanyola.Elaquesta mobilització, tal com va anunciar la ministra d'Igualtat a Twitter, per "l'odi lgtbifòbic i racista a la manifestació nazi". En la mateixa línia que s'ha manifestat la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, "farem tot el que estigui a les nostres mans per".

