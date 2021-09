El govern espanyol proposa prorrogar els ERTO fins al 31 de gener

Elha proposat als agents socials allargar els(ERTO) fins al 31 de gener del 2022, segons ha explicat el sindicat UGT. Les renovacions dels, figura habilitada per frenar l'impacte de l'aturada econòmica derivada de la, no es farien de manera automàtica, sinó que les empreses l'hauran de sol·licitar abans del 10 d'octubre, en cas que prosperi la proposta.L'administració ha de resoldre la petició, que inclou laals treballadors, en un termini de deu dies, i en cas de no resolució s'entendrà desestimada la sol·licitud, afirma la UGT. Les parts s'ha emplaçat a seguir negociant el dijous vinent. El punt del silenci negatiu ha generati "genera" amb la pròrroga automàtica que s'haurà de produir en el moment de la sol·licitud, segons alerta el sindicat.A banda, es vincula el manteniment de l'exoneració de les quotes de la seguretat social a què l'empresa faci accions formatives destinades als. S'hauran de fer entre l'1 d'octubre del 2021 i el 30 de juny del 2022. La UGT afirma que la mesura ha generatper l'aplicació, execució i finançament. Per la seva banda, la UGT ha reiterat "la necessitat d'actualitzar el comptador a zero" de les prestacions per desocupació de les persones afectades per ERTO.Un altre extrem de la proposta estableix una unificació de les exoneracionsi el 50% per a empreses de menys de 50 treballadors en ERTO de limitació. A les empreses de més de 50 treballadors en aquest segon supòsit, el percentatge d'exoneració es fixa en el 40%. La proposta també preveui les de fixos discontinus.

