El govern espanyol ajorna la llei de l'audiovisual per negociar la protecció del català

Elha ajornat l'aprovació de lai ha reobert les negociacions amb eli el grup parlamentari d'després de la polèmica que ha suscitat el fet que l'esborrany no preveiés un percentatge obligatori per a la producció en català.Fonts dehan confirmat que la norma s'havia d'aprovar ald'aquest dimarts, però que a última hora ha saltat de l'ordre del dia. En paral·lel, la consellera de la Presidència,, ha explicat aquesta tarda que el grup parlamentari d'ERC ha reobert la negociació per aquest tema, així com que també ho ha fet l'executiu català en converses amb el seu homòleg estatal.Precisament, la portaveu parlamentària d'ERC,, ha proposat aquest dimarts que tots els partits que defensen el català facin "front comú" d'oposició al projecte. En roda de premsa, Vilalta assegurava que l'esborrany de la llei és uni que aquest s'ha de "protegir".La republicana ha promès que ERCper frenar la iniciativa que té una visió "centralista" i "uniformadora de l'Estat únic". Vilalta apostava per pressionar perquè aquesta llei canviï i s'acceptin les modificacions que els grups plantegin per protegir el català. Ha considerat que aquest posicionament hauria d'anari arribar als comuns i al PSC.La polèmica entorn de la llei audiovisual es desencadenava aquest dilluns, després que es fes públic l'esborrany. El sector audiovisual ha advertit de les conseqüències d'una norma que no prevegi unai el mateix president del(CAC), Roger Lopacher, ha criticat que l'avantprojecte ara aparcat no recollia cap de les al·legacions efectuades per l'entitat referides a llengua, producció audiovisual, finançament de lai competències del regulador català.

