El Congrés tomba la reforma del CGPJ que proposava el PP

Elha tombat aquest dimarts a la tarda unaque reclamava que els jutges triïn directament els vocals del(CGPJ). El PSOE i Unides Podem així com formacions independentistes i sobiranistes, han votat en contra de la presa en consideració de la iniciativa dels populars que, per contra, ha obtingut el suport de Vox i Ciutadans.Eli elhan intercanviat retrets pel bloqueig de la renovació de l'òrgan i altres formacions, com Unides Podem, ERC o Junts, han criticat ladel partit liderat perquan defensa la independència de la justícia. El text ha rebut 154 vots a favor, 190 en contra i cap abstenció.La portaveu del PP al Congrés,, ha defensat la iniciativa per la necessitat de "garantir la independència judicial" i de "tenir en compte les normes europees" així com les reclamacions de les associacions judicials. El diputat del PSOEha criticat que el PP "no compleix la llei" i ara la volen canviar perquè no volen complir l'actual. Ramos ha retret els "36 mesos de bloqueig" de la renovació de l'òrgan.El president d'al Congrés,, ha afirmat que és un "gran acte de cinisme" i "una presa de pèl" que el PP porti aquesta proposta a la cambra baixa tenint en compte l'ús partidista que ha fet de la justícia quan governava. Asens ha acusat el PP de ser "el principal problema de la independència judicial a Espanya".La diputada d'ha criticat que és d'una "hipocresia extrema" que el PP porti aquesta iniciativa al Congrés i els ha acusat de pretendre modificar el sistema d'elecció per poder mantenir "l'hegemonia conservadora" del CGPJ. Per als republicans, la proposició és "absurda", ja que "no soluciona el veritable problema" de l'òrgan, que és "com fer-hi entrar la democràcia".El diputat deha recordat que el PP "no ha volgut canviar el sistema quan podia" i ha vist una "broma de mal gust" que denunciï la politització de la justícia. Pagès ha rebutjat que el fet que els "jutges triïn els jutges" garanteixi la seva independència, si no que el que fa és que puguin "imposar el seu criteri sense límit".ERC i Junts també han criticat el paper que està tenint el PSOE. ", ha dit Telechea. Pagès ha dit que els socialistes es neguen a "encarar el fons de la qüestió".

