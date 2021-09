Les cinc discoteques de Barcelona que podran obrir a partir de dijous

Altres notícies que et poden interessar

Només cinc discoteques de Barcelona podran reobrir aquest dijous, 23 de setembre. Són les que tenen terrassa, segons les normes del Procicat. Es tracta de, les quatre ubicades al front marítim de la ciutat. També podria obrir la discoteca Terrrazza, al Poble Espanyol.El secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramón Mas, ha explicat que caldrà esperar al 15 d'octubre per la gran obertura del sector. La data encara no està confirmada oficialment, però sí que està clar que un requisit per accedir als locals serà el passaport Covid , tal com ha avançat el Govern aquest dimarts.Lesnomés podran obrir SI tenen terrasses interiors o carpes, segons Lluís Torrents, president de l’Associació de Sales i Concerts de Catalunya, que xifra en un 2% el total de locals que podran tornar a aixecar la persiana dijous.

