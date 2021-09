El volcà a La Palma sorprèn una parella de catalans: «Tot va tremolar»

Moment en què va explotar el volcà de l'illa de la Palma Foto: Joan Pascual (Cedida)

Joan Pascual amb el volcà de fons Foto: Joan Pascual (Cedida)

Unes vacances que tot apuntava que serien tranquil·les i de relaxament total a. Fins aquí tot normal. Però de cop, per a una parella de, que es disposava a passar una setmana de vacances a l'illa Canària tot va canviar. L'experiència es va transformar en única, en ser sorpresos peri posterior. "En arribar no podíem ni sospitar que ens agafaria l'erupció d'un volcà", explica, rapitenc d'adopció des de fa dotze anys."Vam arribar dissabte amb un avió de. Lava ser que ens va agafar tota l'explosió i erupció del volcà" comença a relatar. "Va explotar justament quan. Ens trobàvem a". Llavors, continua explicant: "Havíem de dirigir-nos a la zona nord i va ser quan va començar a caure la lava". "Ens vam trobar amb les, sense poder passar". "Vam haver de donar la volta", apunta.Ara, explica Pascual, "ens trobem a la zona de mar, aque és el municipi, la zona on cau la lava". "A l'hotel on estem allotjats hi ha" diu sorprès i com dins d'una experiència inoblidable. "On ens trobem està tot de periodistes dels informatius d'seguint l'erupció del volcà". Ara, segons apunta "estem pendents del que passi, ja que diuen que en un parell d'hores ja és possible que la lava caigui al mar" tal com apunten els experts desplaçats a la zona de l'erupció."En un primer moment, el dia de l'erupció vam notar com unsense donar més importància". "En engegar la televisió canària vam veure de què es tractava, de moviments sísmics relacionats amb el volcà." "Tot seguit va ser quan va explotar el volcà". A l'hotel, ens explica que estaven a la piscina i ja se sentien tremolors."En això, va venir un home dient:", recorda. "Llavors tothom es va dirigir cap a les habitacions a informar-se del que estava passant i veure de més a prop les imatges" Tot i que eren molt a prop per seguir el minut a minut dels fets com mostren les fotografies cedides."Avui volíem agafar una barca per avisarque és una excursió habitual a l'illa i ens ho han prohibit pel perill de què la lava arribi ja al mar; per". "La premsa també volia acostar-se per mar més a prop del volcà per agafari tampoc han pogut". Sobre si ha sentit temor, Pascual diu que en absolut: "En cap moment ens hem sentit en perill, està tot molt controlat". "talla carrers i carreteres per evitar que ningú s'arrisqui i s'apropi al perill"."De nit les" afirma, veient que és una experiència, dolorosa per als ciutadans, però espectacular de veure i viure en primera persona. "Tot i el mal que està fent a les cases és preciós de veure de nit". "És com un foc artificial constant amb el so d'una mena de tro també constant", descriu."L'única preocupació que tenim és el. Si serà factible volar per les restes de la cendra o haurem d'esperar". Estem a l'espera que Vueling ens digui alguna cosa al respecte. Unes, les d'aquesta parella de catalans,per la resta de la seva vida.

