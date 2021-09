El discurs de BTS adreçats als joves: «No estan perduts»

El grup coreà demés famós del món,, va fer ahir un emotiu discurs a la. La banda va ser convidada per l'ONU en el marc del llançament d'una campanya d'UNICEF adreçada als adolescents, joves i menors de tot el planeta. La campanya s'anomena, que inclou un videoclip anomenat "Permission to Dance", rodat i cantant a l'interior de l'edifici de l'ONU a Nova York. En ell hi han participat artistes de talla mundial com Ed Sheeran, Steve Mac o Jenna Andrews.Els set integrants de la bandavan pujar al faristol principal de la seu principal de les Nacions Unides per dirigir-se a tots els joves del planeta i criticar la perspectiva que es té d'ells des de les institucions de tot el món. Carreguen contra l'etiqueta de generació perduda per la Covid-19 i demanen recursos per a poder tirar endavant "davant les adversitats i els nous reptes que afronten les noves generacions".Els coreans s'han mostrat molt crítics amb els prejudicis que reben els joves en el context actual i han recordat les dificultats de la nova generació per afrontar els problemes que els envolten., encara que nosaltres vulguem seguir endavant, de vegades un sembla que perd el camí i nosaltres també ens sentim així en el passat"."Els adolescents i els que tenen 20 anys avui se'ls anomenade la Covid 19. Han perdut el camí quan necessitaven més oportunitats, havien d'intentar coses noves", han explicat des del faristol. Després de la crítica,de tots aquests menors i joves que lluiten per un futur millor.Hauria d'anomenar-se la generació benvinguda, perquè en lloc de témer el canvi li dona la benvinguda a aquest i segueix endavant. Si creiem que hi ha possibilitats i esperança, encara que puguin ocórrer moltes coses inesperades-, no perdrem el nostre bon rumb., però això no implica que no hi ha res que puguem fer", han sentenciat. Podeu veure el discurs complet aquí:

