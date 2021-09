La CUP apuja el to amb el Govern

Pressupostos: posicions allunyades

Sense pla B a la taula de diàleg

Laes va afanyar per tancar un acord ambpoques setmanes després de les eleccions per situar-se al centre del tauler polític. Al discurs d'investidura,va prometre quatre "revolucions" -democràtica, social, feminista i verda- i canvis significatius respecte a l'anterior legislatura. La música agradava als cupaires. Han passat més de 100 dies, de nou han aflorat les tensions entre ERC i, que segueixen bloquejant el full de ruta,i el malestar a la CUP creix en veure que. Aquesta setmana, la formació ha apujat el to: caleni un "canvi de rumb"per tirar endavant la legislatura. Tot plegat, a les portes de la negociació dels, una qüestió central que marcarà el futur delAquesta manca de full de ruta que denuncia la CUP fa que les posicions sobre els comptes estiguin allunyades. El pla de Govern -amb projectes com els Jocs Olímpics d'Hivern- preocupa els cupaires, que hi veuen un excés de "continuisme". L', amb un posicionament que veuen poc contundent per part d'ERC, o el desplegament de les, també inquieten la formació. Els "macroprojectes especulatius" que inclou el pla d'Aragonès fan més difícil l'aprovació dels pressupostos. A això se li suma unaentre la CUP i els partits de Govern, amb poques trobades per fer seguiment de l'acord assolit amb ERC i una relació encara més escassa amb Junts. Però l'acord, insisteixen al partit, és amb Esquerra, està tancat i "s'ha de complir".Una carpeta clau són els pressupostos. El conseller d'Economia, revelava dimecres a Catalunya Ràdio que ja han començat les converses amb la CUP , que considera elper tirar endavant els comptes, malgrat que eli elstambé han allargat la mà. Fonts dels anticapitalistes consultadesde Giro i neguen que hi hagi hagut cap reunió de treball. Ara per ara, les posicions estan allunyades i la CUP reclama concrecions als comptes. "Per començar a parlar cal que s'estigui complint l'acord d'investidura, si no amb quina seguretat ens asseurem?", deia dimarts el diputatDe tota manera, la CUP vol separar l'acord d'investidura del suport als pressupostos i fan un advertiment clar al Govern: no serà una bona idea vendre les mateixes propostes de l'acord signat al març per intentar obtenir el suport als comptes a l'octubre. Fonts consultades assenyalen que ERC i Junts no només han de convèncer els 10 diputats anticapitalistes, sinó també, i especialment, la. El posicionament de la CUP passarà per l, que ja va avalar el pacte "de mínims" per portar Aragonès al, però podria canviar de parer si no hi ha concrecions en les properes setmanes.El malestar hi és tant per la part d'acció de Govern com per la manca de full de ruta per tirar endavant el. La CUP no confia en la, però tampoc s'oposa a que ERC explori aquesta via. Com consta en l'acord d'investidura, han donatde marge a aquest mecanisme. La confiança que hi tenen els anticapitalistes és nul·la i la preocupació augmenta davant del fet que. Per la CUP, aquesta alternativa passa pel, una eina que -apunten des del partit- desgasta l'Estat i legitima el moviment independentista a escala internacional.El referèndum que planteja la CUP hauria de ser abans de 2025. Entraria en joc també el que passi a, on el govern de vol fer un segon referèndum abans de 2024. Fonts de la CUP insisteixen que caldrà estar atent des de Catalunya al Regne Unit per intentar aprofitar les finestres que s'obrin. Una, probablement lligada a un reingrés a la, seria un precedent a tenir en compte per a les aspiracions catalanes. En aquest sentit, la CUP demana més claredat al Govern sobre si està disposat a tornar a tensar la corda amb l'Estat per celebrar un referèndum, que tot apunta que no podrà ser pactat.Els anticapitalistes volen fets i concreció per tornar a acostar posicions amb ERC i Junts. La música de la investidura sonava bé, però amb això, apunten fonts dels cupaires, no n'hi ha prou. El Govern, que vol portar els pressupostos al Parlament a mitjans d'octubre, té l'oportunitat de començar a definir el full de ruta i les alternatives a la taula de diàleg aquesta setmana amb el debat de política general que començarà dimarts a la tarda i acabarà dijous. La CUP hi serà per "" i advertir de nou l'executiu de Pere Aragonès i Jordi Puigneró que calsi vol tirar endavant la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor