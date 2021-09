«Silent Disco»: la curiosa idea vista al Poblenou de Barcelona

Avui m'he trobat una Silent Disco a la Platja de la Marbella al Poblenou de Barcelona. pic.twitter.com/5rFHNngdXj — TP (@TomasPesquera) September 19, 2021

Lo de la silent-disco és la collonada més ridícula del s.XXI.



A Barcelona: pic.twitter.com/377H1VSV6a — Bernat Castro (@Berlustinho) September 21, 2021



No molesten a ningú! No hi hà contaminació acústica i segur s enduen la serva merda al plegar. Sino t agrada o et fà vergonya, no els mireu. — Betty (@Beatriug) September 21, 2021

Idea ben curiosa vista a la, al barri delde. Desenes de persones s'apleguen en aquesta platja de la capital catalana per organitzar una "". Una discoteca silenciosa consisteix en un espai on la gent balla, com una discoteca convencional, però el tret diferenciador és que la música s'escolta a través d'i no per altaveus.La música s'emet per un, de tal manera que el senyal arriba de formaa tots els receptors. Així doncs, els organitzadors s'asseguren que tothom escolti la mateixa música al mateix instant. La imatge, que des de fora sorprèn, ja que només es veu a persones ballant en silenci, serveix també peri no molestar la resta de ciutadans de la capital catalana.El vídeo s'ha fet viral a través de les xarxes socials, obrint un debat entre els usuaris que critiquen que ési d'altres que ho defensen, ja que "no fan cap mal a ningú", i a més destaquen que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor