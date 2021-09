La increïble imatge d'una casa que se salva de la lava per uns metres

L'erupció del, a l'illa canària de la Palma, està deixant imatges impactants que mostren les conseqüències de la lava en el recorregut cap a la costa. En molts casos s'ha empassat habitatges, carreteres i terrenys agrícoles, i ha obligat molts veïns a desplaçar-se . Altres construccions s'han salvat.En una imatge publicada a les xarxes pel fotògrafa la seva pàgina I Love The World es pot veure una casa assetjada per la lava, però que no hi ha sucumbit. A la imatge es pot observar com una petita superfície de terreny al voltant de l'immoble no s'ha malmès, mentre que més enllà tot és lava."Tot és així a la Palma", explica el fotògraf en la seva pàgina, en què reconeix que la situació que ha trobat voltant per l'illa des que va entrar en erupció el volcà l’ha afectat tant que no té "el valor" per fer fotos "amb la llum del dia".

