El Lluèrnia 2021 d'Olot celebrarà deu anys durant tres caps de setmana

Xevi Bayona, Pep Fargas, Pep Berga i Antoni Arola durant la presentació del Lluèrnia 2021. Foto: Xavier Borràs.

Avenç de programa del LLuèrnia 2021

Toni Arola és l'artista convidat per a bastir l'Hort de la Llum del Lluèrnia 2021. Foto: Xavier Borràs.

El batlle d'Olot, Pep Berga, durant la presentació del Lluèrnia 2021. Foto: Xavier Borràs.

Xevi Bayona és el director artístic del festival Lluèrnia. Foto: Xavier Borràs.

Exposicions i altres activitats

Imatge gràfica del festival Lluèrnia. Foto: Manel Quintana.

Si l'any passat el festival Lluèrnia va omplir de llum les tenebres causades per la imposició de les restriccions arran de la pandèmia, amb quasi dos mesos i mig d'activitats, enguany, en què elja compleix, proposaamb més d'unadelAixí ho han fet saber aquest matí des de l'els directors del festival,, acompanyats del batlle d'Olot,, i del dissenyador industrial i interiorista(1960), que com a convidat crearà durant dos caps de setmana un Hort de la Llum precisament a l'Estadi d'Atletisme, "", segons ha comentat –per bé que no ha volgut donar-ne més pistes–, en què la(natural o artificial) sembla que hi jugarà un paper important tot seguint la petja, tal com ha pogut saber, d'alguna de les obres del pintor neerlandèsPer bé que al mes de novembre no sembla que es pugui afrontar el festival "", com ha comentat, el pas de les sis hores tradicionals que durava el festival a aquest 2021, en què s'esdevindrà durant, farà que elpodrà visitar i gaudir de les diverses instal·lacions, però, també, elsque en la celebració de 2020 no van poder fer per causa dels confinaments i les restriccions administratives.Segons el director-gerent del Lluèrnia,representen un període durant el qual s’aniran succeint les–encara per tancar–, algunes de puntuals i altres de llarga durada, amb què es posarà l’accent en alguns dels aspectes que donen caràcter al festival: elper les, eli laque aquest any tindrà un caràcter especialment festiu.Precisament, amb motiu del, hi participaran totes les entitats col·laboradores ornant elsque passen per Olot; també ho faran els–amb una celebració lluminosa del–, i, igualment, els de, que descobriran el mític, un projector de cinema infantild'animació de la imatge de laque va ser molt popular entre els anys 1940 i 1970.En total es podran veure una vintena llarga d’instal·lacions amb un especial protagonisme deo els, que compten amb la col·laboració del Teatre Principal d’Olot per a programar durant tres dies l’espectacle itinerantde la Companyia Pagans.El festival produeix els 4 projectes guanyadors de laamb la intenció de promoure la creació emergent, orientant i acompanyant la seva producció. Es tracta d’dededeLluèrnia continuarà oferint-se com aon els alumnes de les escoles d’art i disseny puguin presentar els seus projectes. En concret, enguany hi participaran lesque concentraran la participació el primer cap de setmana del festival, és a dir del 12 al 14 de novembre.també hi participaràn amb una instal·lació als Claustres del Carme, que previsiblement s’allargarà durant tots els dies del festival.També, durant tots els dies es podrà veure la instal·lació visual i sonora que ha creatpel pati de l’Hospici. Aquest creador ha estat des del primer any l’autor de la imatge gràfica del festival des de Bogotà on residia. Ara, retornat a Olot, podrà dirigir la instal·lació i realitzar el seu projecte que compta amb la coproducció deEl programa inclourà, com cada any, les propostes de les entitats col·laboradoresel programa transfronterer europeu que promou la Xarxa Transversal.Una instal·lació de l’escultor, amb 10 bombetes gegants, decorarà el passeig de la Font de la Puda i acompanyarà els visitants fins al túnel d’inici del bici carril, on es podrà veure la instal·lació de les escoles de primària., que ja van intervenir a Lluèrnia 2018 amb la sevaa la Plaça de Braus, presentaran una sorprenent proposta que encara no té ni títol ni emplaçament definitiu.La nit del 24 al 25 de novembre el Lluèrnia acollirà les propostes de foc amb artistes ja coneguts del festival comen espais avui encara per determinar.Finalment, per a, aquest darrer cap de setmana del festival, s’ha proposat la realització d’unade totes les associacions i entitats que ha volgut col·laborar amb el festival. Les residències geriàtriquesles Associacions de Veïns dels barris dei entitats comja han manifestat la seva intenció de participar-hi. La proposta consistirà en la il·luminació creativa de diversos ponts sobre el Fluvià amb llum d’espelmes que facilitarà Lluèrnia.Com ja ha esdevingut tradició, amb el suport d’, el cancell de Can Trincheria acollirà unasobre la passada edició del festival, en aquest cas el fotògraf serà del fotoperiodista deTambé, com a complement del treball dels instituts de secundària, a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa es podrà veure una exposició sobre la història dela partir del material que cedeix el, per la seva banda, dictarà la conferència que organitzem conjuntament amb la Delegació de la Garrotxa i Ripollès del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, sobreCom sempreés l’autor de la imatge gràfica del festival que aquest any fa referència al desè aniversari, conservant els colors corporatius i la temàtica vinculada al foc i la llum.Manquen 52 dies per a encetar el Lluèrnia 2021 i tot es posa a punt per encendre amb llum i foc propis Olot i la Garrotxa amb un festival que, tal com ha comentat Xevi Byona, director artístic del festival, ja ha creat escola arreu del país i més enllà.

