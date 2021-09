La lava a La Palma fa processó cap al mar

🔴 VÍDEO



Més de 26.000 terratrèmols en dues setmanes

Sánchez promet cobertura per "la reconstrucció"

Laque surt del, a l'illa canària de, ha cobert des de diumenge més dei arrasat més de, segons el seguiment fet pel satèl·lit del programa Copernicus de la Unió Europea. Prop dei animals també han estat evacuats pel pas d'una lava que a ritme molt lent avança cap al mar.A última hora de la tarda d'aquest dilluns es va registrar una-la novena des de l'erupció del volcà- a 900 metres de la principal, el que ha obligat al desallotjament preventiu dels veïns de, propers a la zona, al municipi de. A més, a mitja tarda d'aquest dimarts també s'ha evacuat el barri dedavant la més que previsible arribada de la lava.L'erupció del volcà va sorprendre la població canària a primera hora de la tarda d'aquest diumenge, tot i elsque la natura els feia durant els últims dies. La lava, a, va arrasant tot el que troba, i la previsió és que el seu pas es mantingui en les pròximes setmanes. L'erupció es pot allargar-l'última vegada que el volcà va estar actiu va ser el 1971, fa cinquanta anys, i va cremar durant 25 dies-.La seva velocitat quan surt del volcà és de, però a mesura que baixa es va reduint fins als. Per aquest motiu, la seva suposada arribada al mar, prevista per dilluns al vespre, s'ha posposat. Quan arribi a l'aigua, la lava es tem que alliberique poden ser nocius i poden provocarA més de les destrosses provocades per l'erupció del volcà, l'illa de La Palma és un autèntic. En les últimes dues setmanes ja s'han registrat més de, 1.600 d'ells localitzats, segons recull l'Institut Vulcanològic de les Canàries (Involcan). La xifra màxima registrada va ser diumenge ambL'activitat sísmica continua després de l'erupció i en les últimes hores s'ha registrat unde magnitud 3,8 en l'escala de RitcherPel que fa al volcà, no es produeixen explosions importants i la seva evolució és la prevista.Tot i que els serveis d'emergència diuen tenir la situació està "sota control",. Les autoritats han demanat als veïns de la zona que esa casa per evitar el fum i les cendres.El president del govern espanyol,, ha fet una crida a laciutadana davant el "component d'" de l'erupció, tot i que ha apel·lat també a la "calma i tranquil·litat" perquè la "seguretat" dels habitants està garantida. En una compareixença des de La Palma, el president espanyol també ha garantit cobertura als ciutadans afectats:, ha defensat."Aquí estarà el govern espanyol", ha promès Sánchez, que ha anunciat que eld'aquest dimarts ha donat "els primers passos" per lagreument per una emergència de Protecció Civil. "Seran setmanes llargues en què haurem de treballar amb totes les institucions per avaluar els danys", ha admès."El compromís del govern espanyol és rotund perquè el, les forces polítiques, tots els partits polítics sense distinció, tots els governs autonòmics", ha subratllat. A la vegada, ha agraït a lala seva aportació, ja que gràcies a ella, des de les administracions públiques i les institucions polítiques tenen més "claredat" per poder prendre decisions "més eficaces".

