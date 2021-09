La justícia manté oberta la investigació a Alay per un negoci de petroli a Rússia

A judici pel viatge a Nova Caledònia

L'ha avalat la investigació impulsada pelper un negoci de petroli entre unai una de xinesa en el marc de l'sobre el. El tribunal desestima així el recurs de la Fiscalia , que va demanar arxivar el cas en considerar que la investigació era "prospectiva" -no hi havia indicis de delicte- i vulnerava drets del cap de l'oficina de l'expresidentSegons la interlocutòria, de sis pàgines, el jutge -en aquest casque pilota la causa Volhov- ha d'acordar les diligències necessàries per esclarir els fets presumptament delictius i "hi ha bastantes sospites d'irregularitats o il·lícits per practicar les diligències encomanades a la policia judicial". De l'escrit es desprèn que el jutge creu que el negoci podria ser una "" similar a la utilitzada per ladeEl negoci que s'investiga apareix a les converses entre Alay i l'empresari rusque consten al sumari de la peça de l'operació Volhov que fa referència a Alay, al qual ha tingut accés. La defensa, que pilota, fa setmanes que denuncia una persecució política en el marc de la causa general contra l'independentisme. Fa uns dies, The New York Times va assenyalar els vincles de l'entorn de Puigdemont amb la intel·ligència russa El tribunal constata que Alay rep un sou públic com a cap de l'oficina de Puigdemont però que les seves activitats "sobrepassarien aquesta funció". També que es va consumar una compravenda de petroli entre una empresa russa i una de xina amb la participació de Dmitrenko i que no es pot descartar que hi participessin altres persones de l'entorn de Puigdemont. Sobre aquesta operació, diu la interlocutòria, Dmitrenko comenta amb Alay que han rebutcom a garantia. L'empresari felicita "a tots nosaltres" i diu que és "un primer gran pas fet".Aquí, l'escrit compara aquest negoci amb una de similar que va efectuara favor d'una empresa del líder del partit ultra italià, "que va servir per finançar il·legalment la formació". Afegeix també que Alay i Dmitrenko no tenen antecedents en eli que a Dmitrenko li va ser denegada la nacionalitat espanyola per residència. Així, manté que les diligències són "necessàries, útils i pertinents" per indagar sobre aquesta "operació sospitosa" per "constituir possiblement una pantalla de finançament il·legal".D'altra banda, Alay haurà d'anar finalment a judici pel viatge que va fer acom a observador delque s'hi va celebrar l'any 2018. L'Audiència de Barcelona ha desestimat el seu recurs i ha ratificat les conclusions de jen una causa per. La instrucció sosté que hi ha indicis que el viatge va sermalgrat que era un viatge de caràcter personal, i no en relació amb la seva feina com a cap de l'oficina de l'expresident. La defensa d'Alay, que pilota, veu motivacions polítiques en la causa.

