El govern espanyol no aclareix si modificarà la llei de l'audiovisual per protegir el català

El Govern vol que es protegeixi el català

"Optimista" respecte als pressupostos

La vicepresidenta primera del govern espanyol,, ha assegurat aquest dimarts que el seu executiu està "absolutament compromès" amb la, i ha promès que el projecte deque el govern espanyol portarà al consell de ministres i posteriorment al Congrés dels Diputats "serà escrupolosament respectuós" amb les competències de lesi "amb la possibilitat d'establirdins del seu àmbit de competència".No ha aclarit, però, si l'executiu introduirà lesque li demanen els grups nacionalistes i independentistes, que reclamen que la llei protegeixi el, basc i gallec blindant percentatges per a les plataformes digitals. Els comuns, que formen part del govern espanyol, avisen que el text està obert i que treballaran per blindar el català. Malgrat que es preveia que obtingués el vistiplau del govern espanyol aquesta setmana, el consell de ministres, que ha de transposar la directiva europea i incloure quotes de protecció al cinema europeu. "El nostre govern està absolutament compromès amb la protecció de les llengües cooficials, que són part de la riquesa del país", ha afirmat la vicepresidenta, sense respondre si, tal com demanen els seus socis, introduirà quotes per a les llengües cooficials.En tot cas, ha afegit que el projecte que arribarà al Congrés "serà escrupolosament respectuós amb les competències de les comunitats autònomes i amb la possibilitat d'establir altres mesures de protecció dins del seu àmbit de competència". També ha assegurat que en aquests moments "estem completant l'anàlisi dels comentaris" dels sectors i administracions afectades "per polir el document" i portar-lo tan aviat com sigui possible al consell de ministres. Fonts de lahan explicat que el document encara no està enllestit i que en aquest moment s'està treballant per portar-lo al consell de ministres en qüestió de setmanes.Aquest dilluns El Periódico va publicar que el projecte de llei que el govern espanyol té sobre la taula no inclou la protecció del català a través de quotes específiques en les plataformes de vídeo a demanda, com ara Netflix o HBO. El text de l'avantprojecte estableix que "com a mínim el cinquanta per cent de la quota prevista" per a obres europees -un 30% del total- s'ha de reservar a "obres en la llengua oficial de l'Estat o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes". El text no indica un percentatge específic per al català.La consellera de Presidència,, va reclamar al juliol que dins del percentatge reservat a l'obra europea hi hagués un percentatge per al català del 30%, ja que sense una especial protecció la llei pot ser "letal per a la llengua". En el text, pel que fa als serveis de comunicació audiovisual televisius lineals, es reserva el 51% del temps d'emissió a obres europees i dins d'aquest percentatge almenys un 50% a obres en castellà o una llengua cooficial, sense especificar-ne el repartiment entre elles.El ple del(CAC) va reclamar que el 50% de la quota d'obres en llengües de l'Estat es destinessin a obres en català, basc o gallec atesa la situació de precarietat d'aquestes llengües en l'àmbit audiovisual o, com a mínim un percentatge que correspongui al seu pes poblacional. El text tampoc recull una altra petició del CAC que demanava que un 10% dels ingressos dels prestadors de servei de comunicació audiovisual amb més de 50 milions d'euros d'ingressos es destinessin a finançament d'obres europees i una part es destinés a les llengües cooficials. La norma només fixa que sigui un 5% sense fer esment al català.Calviño ha afirmat que se sent "optimista" respecte al fet que elsgenerals de l'Estat disposaran de prou suports, perquè "tots els grups són conscients de la necessitat d'impulsar el creixement econòmic i l'ocupació", i "perquè l'experiència d'aquest any posa de manifest la importància d'incloure als comptes el pla de recuperació i els fons europeus".La vicepresidenta també ha apuntat que el seu executiu treballa en el nou finançament autonòmic. Segons ha apuntat, la ministra d'Hisenda,, té intenció de presentar a partir de novembre una proposta del criteri de població ajustada "que ha de ser el punt de partida dels treballs del nou finançament". En tot cas ha demanat als grups i als territoris que afrontin el debat amb "actitud constructiva i amb enorme respecte, escolta i comprensió per trobar un equilibri".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor