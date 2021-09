La T-Jove es podria ampliar fins als 30 anys

Elaposta peractualment limitada als 25. Aquesta és una de les mesures incloses en la llista d'actuacions en matèria d'infraestructures aprovades aquest dimarts pel consell executiu en el marc del pla de Govern , i que també inclou reivindicacions històriques de la Generalitat com elEl Govern vol "completar" aquesta legislatura eli gestionar-les "segons el model FGC", i aposta per posar en marxa un. També es preveules infraestructures per "adaptar-les a les noves realitats" i el desplegament definitiu de laPel que fa al transport en, el Govern vol completar el desplegament de la Xarxai crear la, de busos, per connectar les diverses xarxes de transport existents a les principals zones urbanes. A més, també es preveu "" per aconseguir un augment de les freqüències i la millora de la intermodalitat.En infraestructures concretes, el Govern vol veureaquesta legislatura laentre les dues, lque preveu que operi FGC. També s'inclou en el pla elentre, continuar els estudis per la seva prolongació fins a Tarragona i Reus, i ladel metro de Barcelona.Altres projectes inclosos en el pla de legislatura són laamb les obres de perllongament de l'L8 entre Plaça Espanya i Gràcia, i la millora de la qualitat del servei de la xarxa Llobregat-Bages-Anoia. També s'han d'iniciar les obres d'integració urbana de la línia a Manresa i Igualada.El Govern promourà l'estudi de laen l'àmbit metropolità i estendrà els serveis dea les zones de baixa densitat de població.

