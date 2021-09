Aena preveu construir un parc logístic, hotels i oficines al Prat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va advertir aquest dilluns que l'objectiu real d'Aena amb l'ampliació de l'aeroport del Prat no era fer un hub sinó "una operació immobiliària", segons va dir en una entrevista a El Periódico. Aquest diari informa que el gestor aeroportuari preveu construir unaa l'entorn delEl projecte, amb una inversió de 1.200 milions d'euros durant vint anys, s'assembla a una iniciativa similar prevista per a Barajas, i inclou un centre logístic, empresarial i de serveis. L'últim cop que es va plantejar aquest projecte es preveia el desenvolupament urbanístic de, 269 de les quals són edificables.La iniciativa incloïa un parc logístic, una àrea per a empreses de comerç electrònic, una zona de serveis amb hotels i restaurants i edificis d'oficines per companyies de diversa mena. Segons Aena, cap dels espais afectats per aquesta operació està protegit mediambientalment, com és el cas de la llacuna de la Ricarda.Aena busca inversors privats per crear una societat mixta que desenvolupi la primera fase del pla, segons el diari de Prensa Ibérica.

