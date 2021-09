Tot el que no et pots perdre de la Mercè 2021

Aquests són els esdeveniments principals de La Mercè 2021

Les festes de la Mercè de Barcelona comencen aquesta setmana, del dijous 23 al diumenge 26 de setembre. La majoria dels seus concerts i de les festivitats requeriran una reserva obligatòria a través de la seva web. És una de les principals mesures de l'Ajuntament de Barcelona per evitar aglomeracions, botellades i festes fora de control. Les festes es dividiran per espais i no per concerts o esdeveniments concrets.La reserva prèvia als concerts es realitzarà per trams horaris i espais, i no per actuacions. D’aquesta manera la ciutadania podrà gaudir de diferents espectacles d’un mateix espai amb una única reserva.19.00 h: PREGÓ a càrrec de Custodia Moreno al Saló de Cent19.45 h: TOC D'INICI a la Plaça de Sant Jaume20.20 h: 31 FAM, concert al Camp de Futbol de la Vall d'Hebron22.40 h: THE TYETS, concert a l'Estadi Olímpic23.00 h: NÚRIA GRAHAM, concert als Jardins del Dr. Pla i Armengol23.30 h: LIL DAMI, concert a l'Estadi Olímpic11.00 h: MOSTRA DE CULTURA POPULAR al Passeig de Gràcia11.00 h: PORTES OBERTES AL PALAU ALBÉNIZ16.15 h / 18.15 h: TORTELL POLTRONA al Parc del Turó de la Peira17.00 h: CAVALCADA al Passeig de Gràcia18.30 h: COR JOVE DE L'ORFEÓ ATLÀNTIDA, concert a la Plaça Reial20.00 h: FESTA DEL FOC al Passeig de Gràcia20.20 h: THE CRAB APPLES, concert al Fòrum20.45 h: ORQUESTA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL, concert a la Plaça Major de Nou Barris22.10 h: BETH, concert a l'Estadi Olímpic23.00 h: STAY HOMAS, concert al Fòrum23.00 h: GEMMA HUMET, concert als Jardins del Dr. Pla i Armengol23.30 h: SANTA SALUT, concert al Moll de la Fusta11.00 h: TROBADA DE BASTONERS al Parc de la Ciutadella11.00 h: PORTES OBERTES AL PALAU ALBÉNIZ13. 15h / 18.30h : CABARET WE ARE BACK! al Castell de Montjuïc18.00 h: LA HÚNGARA, concert al Moll de la Fusta20.45 h: ROBA ESTESA, concert a l'Estadi Olímpic21.35 h: BÚHOS, concert al Fòrum21.40 h: JUDIT NEDDERMAN, concert al Teatre Grec22.00 h: SENSE SAL, concert a l'Estadi Olímpic22.00 h: SAMANTHA HUDSON, concert al Moll de la Fusta23.00 h: PAU VALLVÉ, concert als Jardins del Dr. Pla i Armengol23.10 h: OQUES GRASSES, concert al Fòrum11.00 h: PORTES OBERTES AL PALAU ALBÉNIZ13. 15h / 18.30h : CABARET WE ARE BACK! al Castell de Montjuïc18.30 h: PORTO BELLO, concert a l'Estadi Olímpic19.30 h: SUU, concert a l'Estadi Olímpic22.00 h: PIROMUSICAL a diversos punts de la ciutat, tots secrets

